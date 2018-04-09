足球／台中藍鯨延攬包欣玄 拚連霸木蘭足球聯賽

2018-04-09 19:13 中央社 台北9日電



尋求衛冕木蘭聯賽后冠的台中藍鯨，確定延攬具旅外經驗的中華女足國腳包欣玄入隊，總教練呂桂花表示，「雖然各隊實力接近，但台中藍鯨將朝連霸的目標努力前進」。

2018年台灣木蘭足球聯賽14日將由在輔大足球場進行的花蓮、台中藍鯨之戰揭開序幕。

對於連霸的目標，台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花表示，其實聯賽各隊的實力相距不遠，雖然球隊將朝連霸努力，但她也開玩笑得大喊：「不要再給我壓力了」。

談到今年加入的重量級「新秀」包欣玄，呂桂花坦承，其實聯賽各隊幾乎都有與包欣玄接觸，但台中藍鯨以成為「最有魅力的球隊」為目標，也致力發展不同梯隊，這部分與包欣玄的理念相同，因此成功吸引她點頭入隊。

4歲移居美國加州，過去曾在瑞典、日本職業聯賽踢球，近年幫助中華女足在世大運等國際賽事屢屢踢出好球的包欣玄，在3月底談妥在新竹擔任工程師的工作後，決定返台發展，並加入台中藍鯨。

包欣玄說，在工作確定後，她想能加入可以一邊工作、一邊踢球的球隊，剛好台中藍鯨願意給她機會，讓她週一到週四可以自主訓練，週五到週日再隨球隊練球、比賽，所以她才決定加入。

包欣玄也特別提到，她很喜歡教小朋友踢球，在日本時也有教球的經驗，「我喜歡和小朋友踢球，看他們培養起對足球的興趣，是我最大的成就」。