名人賽／差點一桿進洞 伍茲收尾滿意

2018-04-09 15:50 世界日報 體育新聞組／綜合報導



上次參加名人賽已經是2015年，老虎伍茲（Tiger Woods）的3年來首場大賽，前3輪表現平平，分別繳73、75和72桿；不過伍茲最後一輪有起色，在標準桿3桿的第4洞差點一桿進洞，並在第15洞獵下這周第一支老鷹，再現紅字頭的69桿，最後並列第32名。

四屆名人賽冠軍伍茲重返奧古斯塔球場，是本周最受矚目的體壇焦點，不過賽前被視為熱門的伍茲，並沒能在復出後的首場大賽大顯身手。伍茲賽後表示：「這是高球賽事中最棒的一場比賽，我一直很想念名人賽，過去幾年我無法打球，所以此刻我很高興自己能夠完成比賽。」

伍茲這場從未追上領先集團，不過8日再度穿上紅色戰袍的伍茲，前9洞平標準桿3鳥3柏忌，後9洞表現令人為之一亮，在第13、17洞抓鳥成功，第15洞獵鷹，可惜最後1洞吞下柏忌。伍茲表示，鐵桿表現還是不理想，推桿打得很差，原本可以打出更好的成績，可惜是苦樂參半的結局。

雖然未能爭冠，伍茲仍舊是全場聚集最多觀眾的選手，大家都想看伍茲復出的大賽表現。4個月前世界排名還在1199名的伍茲，下周將重返前100名。

14座大賽冠軍伍茲，表示接下來將會好好休息一陣子，然後再重新出發。