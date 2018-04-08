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台維斯盃／13年不敗 納達爾率西班牙聽牌

2018-04-08 21:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

重返世界球王的「西班牙蠻牛」納達爾，成功扮演西班牙在台維斯杯的救世主，一人就包辦...
重返世界球王的「西班牙蠻牛」納達爾，成功扮演西班牙在台維斯杯的救世主，一人就包辦2點勝利，也助隊將戰局逼進決勝點。。 美聯社
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重返世界球王的「西班牙蠻牛」納達爾，成功扮演西班牙救世主，他今天在第4點碰德國「一哥」澤瑞夫，以6：1、6：4、6：4搶下勝利，一人就包辦2點勝利，也助隊將戰局逼進決勝點。

納達爾澳網後的復出首戰就是台維斯盃，31歲的他前天在第2點單打碰科許瑞柏，在主場球迷歡呼聲中以6：2、6：2、6：3奪勝，這一點勝利也是西班牙打完前3點的唯一勝場；今天再登場，首盤他就全面壓制世界排名第4的對手，展現「球王」氣勢。

連同今天再擊敗澤瑞夫，納達爾再將自己的台維斯盃連勝紀錄推進到24場，他從2005年開始就是西班牙的勝利保證，只要出賽就等於勝場；且今年賽場是紅土球場，對有「紅土之王」美譽的納達爾自然更熟悉。

不過隊史擁有5座台維斯盃冠軍的西班牙，離4強還有1點勝利，隊長布魯格拉說：「我完全相信我的球員，他們都很強大。」

德國靠澤瑞夫打下第1點單打勝利，第3點雙打也出線，率先取得2：1的聽牌優勢，不過在納達爾個人包辦2點下戰局被扳平，要到關鍵第5點才能一絕勝負。

決勝點的球員，西班牙派出經驗豐富的老將佛瑞爾應戰，佛瑞爾月初才剛滿36歲，德國則由科許瑞柏再度登場。

另外的8強賽戰況，美國以3：0橫掃比利時，成為率先晉級4強的隊伍，和美國同區的克羅埃西亞則以2：1領先哈薩克；籤表上半部，頭號種子法國隊以2：1領先義大利，勝隊就要和西班牙或德國在4強賽碰頭。

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