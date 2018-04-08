英超／曼城想提前封王 博格巴不准

2018-04-08 16:51 世界日報 體育新聞組／綜合報導



博格巴擋路，曼城計畫中的冠軍慶功，得再等等了。 美聯社 分享 facebook

曼城計畫中的冠軍慶功，得再等等了。在英超聯賽第33輪的「曼徹斯特德比」中，曼城在主場意外以2：3敗給曼聯，「藍月亮」7日在聯賽提前封王的夢想被「紅魔」粉碎。

雖然曼城登冠仍是遲早的事，但在自家門口敗給曼聯，又是莫名其妙在下半場逆轉，更是讓曼城難嚥這口氣。

「我為我們的球迷與球員感到抱歉，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）說，「希望下周我們的心情能好點。」

其實上半場仍是曼城的天下，第26分鐘，隊長孔帕尼（Vincent Kompany）的頭球，先為曼城首開紀錄；四分鐘後，京多安（Ilkay Gundogan）與斯特林（Raheem Sterling）精采配合，最後由京多安射門得手，2：0。

看起來這場比賽勝利將由「藍月亮」拿下了，但曼聯不願就此認輸，在下半場發動反攻。

「中場休息時，我們為自己表現感到難過，那不是我們，真的糟透了，」斯莫林（Chris Smalling）說，「我們得為自尊而戰。」

低迷已久的博格巴（Paul Pogba）是關鍵人物之一，他在第53分鐘的進球，先讓曼聯看到了曙光，一分鐘後他的頭球為「紅魔」神奇追平；第69分鐘，桑切斯（Alexis Sanchez）開出任意球，接應的斯莫林破門，曼聯就以3：2逆轉擊敗曼城。

在其他比賽，利物浦在頭號射手薩拉赫（Mohamed Salah）因傷缺陣的情形下，在客場與埃弗頓以0：0踢平，繼續排名第三；熱刺則在客場以2：1擊敗斯托克城，連續14輪保持不敗，也繼續排名第四。