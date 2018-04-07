路跑／第12屆PUMA螢光夜跑 破萬名跑友熱鬧開跑

2018-04-07 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



第12屆PUMA螢光夜跑台北站今天在大佳河濱公園登場，超過20位藝人熱情響應，活動當天超過1萬名跑友以酷炫的螢光裝扮及亮眼的燈光效果點亮台北的夜晚。

運動模範夫妻檔劉雨柔與老公黃育仁也帶著職業格鬥選手團隊余至誠、陳浩賢、廖日宏一同到場參與，夫妻倆在現場甜蜜放閃，連袂參加5K Run，展現吸睛健美身材。

另外，PUMA再次與公益團體「財團法人肝病防治學術基金會」合作，「肝病防治大使」郭子乾特地參與獻愛心並挑戰21K；藝人阿喜、盧學叡、高賢齡、加賀美智久、吉雷米等也共襄盛舉，PUMA螢光夜跑現場星光雲集、熱鬧不已。

新生代演員張庭瑚、涂家碩認為運動是藝人的必修功課，私下常和朋友相約打球、跑步鍛鍊身材。兩人在「翻牆的記憶」拍攝期間，為更貼切地詮釋劇中霸凌者的角色，自主訓練加倍運動量，練就強壯的身材和完美的肌肉線條。

國中時曾獲得跳高紀錄保持人的張庭瑚，對自己的肌耐力很有信心，今二度參加PUMA螢光夜跑5K賽程，現場粉絲們尖叫不斷。而同劇演員、年僅18歲的張豐豪也在耳濡目染下，加入運動健身的行列，展現小鮮肉的無比熱忱。

PUMA螢光夜跑於2018年將完賽獎牌及賽事紀念品全面升級，除了在最具代表的「創意組合式」的個人化專屬完賽獎牌加入3D視覺設計，活動現場也延續受到跑者喜愛的跑者姓名牆，以可拆卸式姓名牌與完賽獎牌合成的「組合式個人姓名完賽獎牌」，帶給跑友最酷炫且最具紀念價值的賽事紀念，讓夜跑更有意義。