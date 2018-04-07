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台維斯盃／莊吉生、楊宗樺取勝 中華隊先拿兩點聽牌

2018-04-07 23:29聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台維斯盃亞大區二級升降賽，中華男子隊今天在前兩點賽事中，靠著世大運金牌得主莊吉生與「小胖」楊宗樺皆以直落二擊敗伊朗隊，率先取得「聽牌」優勢，只要今天的一點雙打和兩點單打能再拿下一勝，就能續留在亞大區第二級。

這次台維斯盃我國派出莊吉生、楊宗樺、謝政鵬、彭賢尹以及新生代好手許育修參賽，這同時也是男子網球國家隊在亞運前的最後一戰，參賽陣容也以亞運培訓為目標。

而今天的兩點男單賽事，雖然受到雨勢影養延遲了超過一個半小時才開打，但我國兩名選手莊吉生和楊宗樺，面對世界排名在一千名以外的伊朗選手莫丹齊和克里丹，最終莊吉生以兩個六比三直落二獲勝，楊宗樺也克服開賽不穩的情況，以六比四、六比三勝出。

對於台北世大運後首度回到台北市網球中心出賽，莊吉生說：「今天下雨天並不好打，尤其是要打得時候又開始下雨，必須要重新熱身，雖然今天的對手發球很強，但我覺得自己也打得不錯。」

楊宗樺昨天首盤遭對手搶先破發後一度落後，但第六局楊宗樺回敬破發後追平，並且重新掌握比賽節奏，順利拿下第二點，「一開始比賽時有點太急躁，因為不清楚對手球路，他其實打得滿好的、也有實力，不過我後面比較抓到感覺，發球也恢復水準。」

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