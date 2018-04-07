SBL／富邦團隊氣氛佳 退裕隆拔頭籌

2018-04-07 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近況火燙的林書緯（左）攻下團隊次佳的15分。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook 挾著季後賽首輪逆轉晉級第2輪的氣勢，富邦隊今天在彰化縣立體育館碰上首輪掛免戰牌的裕隆隊，儘管一度花光14分的領先優勢，不過在最後關頭靠著穩定的罰球，最終以76：71驚險擊敗裕隆，搶下7戰4勝制的系列賽首勝。

賽後富邦總教練許晉哲透露，自己在中場休息時有告訴球員，「季後賽比的不是氣勢，是氣氛。氣氛好的球隊就能獲勝，我不會去想是否可以大比分拿下勝利，只要比賽結束計分板上分數是領先就好。」

這場比賽富邦延續首輪氣勢，首局就取得雙位數領先，第2節更將分差拉開至14分，不過卻在第2節後段起逐漸遭對手追上，好在決勝節富邦頂住壓力，關鍵時刻靠著穩定的罰球再度要回領先，許晉哲說：「我想這場比賽我們贏在比賽感覺比對方好，之前對上達欣隊的時候也有幾場比賽遭到追平，所以這場比賽儘管一度被追上，我跟球員們也都沒有那麼緊張。」

攻下富邦本土球員次佳15分的林書緯也認同教練的看法，也認為球隊現況愈來愈佳，不過談到比賽中段球隊出現的亂流時，林書緯也只能苦笑著說：「一開始我們打得很不錯，不過不知道球隊後來的防守發生什麼事，我們還要回去看影片，從中找出原因。」