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SBL／富邦團隊氣氛佳 退裕隆拔頭籌

2018-04-07 20:15聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

近況火燙的林書緯（左）攻下團隊次佳的15分。圖／中華籃球協會提供
近況火燙的林書緯（左）攻下團隊次佳的15分。圖／中華籃球協會提供
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挾著季後賽首輪逆轉晉級第2輪的氣勢，富邦隊今天在彰化縣立體育館碰上首輪掛免戰牌的裕隆隊，儘管一度花光14分的領先優勢，不過在最後關頭靠著穩定的罰球，最終以76：71驚險擊敗裕隆，搶下7戰4勝制的系列賽首勝。

賽後富邦總教練許晉哲透露，自己在中場休息時有告訴球員，「季後賽比的不是氣勢，是氣氛。氣氛好的球隊就能獲勝，我不會去想是否可以大比分拿下勝利，只要比賽結束計分板上分數是領先就好。」

這場比賽富邦延續首輪氣勢，首局就取得雙位數領先，第2節更將分差拉開至14分，不過卻在第2節後段起逐漸遭對手追上，好在決勝節富邦頂住壓力，關鍵時刻靠著穩定的罰球再度要回領先，許晉哲說：「我想這場比賽我們贏在比賽感覺比對方好，之前對上達欣隊的時候也有幾場比賽遭到追平，所以這場比賽儘管一度被追上，我跟球員們也都沒有那麼緊張。」

攻下富邦本土球員次佳15分的林書緯也認同教練的看法，也認為球隊現況愈來愈佳，不過談到比賽中段球隊出現的亂流時，林書緯也只能苦笑著說：「一開始我們打得很不錯，不過不知道球隊後來的防守發生什麼事，我們還要回去看影片，從中找出原因。」

落敗的裕隆賽後僅周柏臣出席賽後記者會，此役他攻下全場最高的22分，但仍無法幫助球隊搶下先機，他表示這場比賽輸得有點可惜，儘管他認為球隊休兵10天多少影響到射手的手感，不過他不會將落敗原因歸咎於此，「7戰4勝制的比賽我們就是一場一場做調整，我們還是很有信心可以晉級的。」

洋將賽勒（左）攻下16分、19籃板。圖／中華籃球協會提供
洋將賽勒（左）攻下16分、19籃板。圖／中華籃球協會提供
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富邦總教練認為季後賽球隊氣氛佳是致勝關鍵。圖／中華籃球協會提供
富邦總教練認為季後賽球隊氣氛佳是致勝關鍵。圖／中華籃球協會提供
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林書緯許晉哲達欣
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