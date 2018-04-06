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台維斯盃／中華隊教練盼整合資源 助網球幼苗成長

2018-04-06 20:24中央社 台北6日電

台北世大運中華網球隊教練江勁彥(左二)，這次再率隊在台維斯盃網賽拚保級。 圖／海...
台北世大運中華網球隊教練江勁彥(左二)，這次再率隊在台維斯盃網賽拚保級。 圖／海碩整合行銷提供
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台北世大運中華網球隊教練江勁彥這次再率隊在台維斯盃網賽拚保級，他今天表示，希望能整合國家隊資源，讓選手有專屬訓練場地，不必再為練球奔波。

中華隊7日、8日兩天，將在主場台北市網球中心迎戰伊朗，江勁彥認為，要保住台維斯盃亞大2級資格應不成問題；他表示，中華隊能在這麼好的場地集訓1週時間，相信對這次比賽有很大幫助。

在成功打造莊吉生這顆為台灣留下台北世界大學運動會男子單打金牌的台灣網球新星後，江勁彥栽培台灣網球幼苗的腳步未曾停歇。

江勁彥提到，台維斯盃是讓年輕選手獲取寶貴經驗的好機會，除了以當下的一時之選應戰，為台灣爭取榮譽以外，他也特別在近兩站陸續選入曾俊欣、許育修，「讓他們跟前輩一起訓練，是幫助他們成長的最好方式」。他並特別提到，希望未來能邀請盧彥勳和年經選手一起訓練，「盧彥勳的征戰經驗非常珍貴，希望有機會能請他把這些東西傳承給學弟們」。

談到台灣網壇潛力新秀的訓練計畫，江勁彥表示，若能有像台北市網球中心這樣專業的球場，讓選手能輕鬆、無後顧之憂專心訓練，「讓選手心裡有個歸屬感，相信對選手來說是不錯的誘因」，未來也更有機會讓年輕選手就近觀摩盧彥勳這樣等級的好手，讓這些好手的經驗能傳承下去。

台維斯盃盧彥勳許育修
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