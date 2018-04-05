網球／世少女亞大區逆轉澳洲 中華隊前進世界組

2018-04-05 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



晉級世界組後，楊亞依（左一）、李羽芸（右一）和教練劉泰瑋開心合影。 圖／四維基金會提供 分享 facebook

中華網球小女將今天從泰國傳回捷報，李羽芸和楊亞依聯手在決勝第3點出席，寶島雙姝戰到「超級搶10」以3：6、6：2、10：1逆轉澳洲隊，晉級「2018世界少女子組亞大區資格賽」4強，也代表隊史第7度搶下世界組16強門票，8月將出征捷克。

前兩點單打，熱身較慢的楊亞依開賽就被率先配發，不過在2：4落後下連贏6局，以6：4、6：2擊敗對手奧莉亞，本屆單打4場出賽仍維持全勝；第2點由李羽芸面對有「白色小威」之稱的澳洲重砲坎佩娜爾，坎佩娜爾不但身高比李羽芸高出10公分，體重也多了25公斤，抽球又重又快，以兩個6：1扳平戰局。

關鍵雙打，台灣組合一開賽略嫌緊張，且被對手球速嚇到，開局就陷入0：3落後，但首盤落敗後找到搭檔優勢，楊亞依的底線和李羽芸的網前都有水準演出，才演出最後逆轉勝。

中華隊教頭劉泰瑋表示，澳洲組合雖然球速快，但兩人雙打觀念差，都靠單打的方式打，不會搶球，補位也不好，只要有人在網前晃來晃去，擊球節奏就會被破壞；扭轉比賽的關鍵就是第二盤開始，中華隊發揮優勢，且沒因比數落後膽怯，展現絕佳抗壓性。

中華女子隊自1992年首度角逐世少以來，一共2次在亞大區資格賽奪冠，6度晉級世界組16強決賽，今年是隊史第7次，也是最近4年來頭一遭。明天的亞大區4強賽，中華隊將碰日本隊，日本隊8強賽同樣打到決勝點的「超級搶10」才擊敗菲律賓隊出線，讓無緣晉級的菲律賓3名小將都躲到洗手間落淚。