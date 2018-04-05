PGA／新秀火拚老將 伍茲仍是名人賽熱門

2018-04-05 16:34 世界日報 體育新聞組／綜合報導



老中青齊聚一堂，名人賽有看頭，但伍茲仍是最大焦點。 美聯社 分享 facebook

眾所矚目的2018年美國高球名人賽將於4月5日開打，在老虎伍茲（Tiger Woods）健康復出、老將紛紛復甦、中生代球員穩定、新星崛起的情形下，讓本屆賽事的注目程度爆表。

儘管被視為熱門之一，伍茲低調表示：「我不認為有誰最被看好。」

自2008年美國公開賽奪冠之後，伍茲已沉寂多時，贏得四大賽的次數一直停留在「14」。眾所皆知，他希望超越「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）的18座大賽冠軍紀錄，

伍茲擁有四件名人賽冠軍的綠夾克，但受危及職涯的背傷所苦，已兩年沒在雄偉的奧古斯塔國家高球俱樂部打球。去年4月接受脊椎融合手術後，伍茲終於揮別傷痛，開季後參加了五場PGA巡迴賽事，他拿到一次亞軍、一次並列第五，這是2015年來伍茲最稱頭的表現，讓人不禁又對他有了期待。

奧古斯塔的果嶺起伏大，球滾動速度快，是出了名的難打，但伍茲自己知道，球場不是擋在前頭的唯一障礙。

都拿過名人賽冠軍的米克森（Phil Mickelson）和華森（Bubba Watson）最近捷報頻傳，展現出想贏名人賽的企圖心。米克森3月結束近五年的冠軍荒，華森之前不但終結兩年沒封王的乾旱期，接著又舉起了在世界比洞賽的冠軍杯。

此外，北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）想披上生涯首件綠夾克、完成生涯大滿貫，3月在灣丘拿到的冠軍，更增添了他的信心。更不用說近年來冒起來的一票好手，例如現世界第二的湯瑪斯（Justin Thomas）與第四的史皮斯（Jordan Spieth）。

伍茲說：「我想，今年名人賽之所以會很好看，正是因為同時間有這麼多人狀況都很好。」