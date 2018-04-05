親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生

南韓F-15K戰鬥機驚傳墜機 2飛行員生死不明

新竹大鎖砸頭隨機攻擊男落網 疑因離婚仇恨女性

PGA／新秀火拚老將 伍茲仍是名人賽熱門

2018-04-05 16:34世界日報 體育新聞組／綜合報導

老中青齊聚一堂，名人賽有看頭，但伍茲仍是最大焦點。 美聯社
老中青齊聚一堂，名人賽有看頭，但伍茲仍是最大焦點。 美聯社
分享

眾所矚目的2018年美國高球名人賽將於4月5日開打，在老虎伍茲（Tiger Woods）健康復出、老將紛紛復甦、中生代球員穩定、新星崛起的情形下，讓本屆賽事的注目程度爆表。

儘管被視為熱門之一，伍茲低調表示：「我不認為有誰最被看好。」

自2008年美國公開賽奪冠之後，伍茲已沉寂多時，贏得四大賽的次數一直停留在「14」。眾所皆知，他希望超越「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）的18座大賽冠軍紀錄，

伍茲擁有四件名人賽冠軍的綠夾克，但受危及職涯的背傷所苦，已兩年沒在雄偉的奧古斯塔國家高球俱樂部打球。去年4月接受脊椎融合手術後，伍茲終於揮別傷痛，開季後參加了五場PGA巡迴賽事，他拿到一次亞軍、一次並列第五，這是2015年來伍茲最稱頭的表現，讓人不禁又對他有了期待。

奧古斯塔的果嶺起伏大，球滾動速度快，是出了名的難打，但伍茲自己知道，球場不是擋在前頭的唯一障礙。

都拿過名人賽冠軍的米克森（Phil Mickelson）和華森（Bubba Watson）最近捷報頻傳，展現出想贏名人賽的企圖心。米克森3月結束近五年的冠軍荒，華森之前不但終結兩年沒封王的乾旱期，接著又舉起了在世界比洞賽的冠軍杯。

此外，北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）想披上生涯首件綠夾克、完成生涯大滿貫，3月在灣丘拿到的冠軍，更增添了他的信心。更不用說近年來冒起來的一票好手，例如現世界第二的湯瑪斯（Justin Thomas）與第四的史皮斯（Jordan Spieth）。

伍茲說：「我想，今年名人賽之所以會很好看，正是因為同時間有這麼多人狀況都很好。」

伍茲
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

台維斯盃／重回福地 莊吉生盼球迷撐場

2018-04-05 00:33

NFL／葛瑞芬三世想東山再起 烏鴉隊賭一把

2018-04-05 16:42

歐冠／梅西熄火 巴薩照樣痛宰羅馬

2018-04-05 16:30

足球／足協改選新進度 FIFA18日將派員訪台

2018-04-05 14:32

台維斯盃／迎戰伊朗 中華隊誓言捍衛主場

2018-04-04 17:12

名人賽／生涯大滿貫 麥克羅伊拚了

2018-04-04 16:44

名人賽／火拚20多年 伍茲與米克森竟一起練球

2018-04-04 16:42

歐冠盃／C羅梅開二度勝尤文 皇馬4強門票快到手

2018-04-04 15:55

亞運／雅加達開幕主場館 整修後首亮相

2018-04-04 15:51

大英國協運動會／不怕「澳」客 英泳將：放馬過來

2018-04-04 13:44

亞運／雅加達選手村設施俱全 迎接1.5萬名選手

2018-04-04 13:36

PGA／伍茲強勢復出 名人賽看老虎表現

2018-04-04 12:55
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯下一站？ 拓荒者麥凱倫預言去76人

2018-04-05 09:18

MLB／大谷翔平連兩戰開砲 塞揚強投克魯柏挨轟

2018-04-05 07:38

勇士內線常見天降神兵 柯爾用人堪稱教練聖經

2018-04-05 07:00

HBL邀請賽／林正「準絕殺」 松山23分大逆轉

2018-04-04 20:03

中職／陳鴻文聯手張正偉扮復仇者 富邦6:0兄弟

2018-04-04 19:50

NBA／76人退活塞12連勝 東區8強全出爐

2018-04-05 10:26

MLB／大谷棒打塞揚強投克魯伯 打擊率破四成

2018-04-05 09:20

NBA／頂替柯瑞出頭天 勇士將與庫克簽複數年約

2018-04-05 09:44

HBL邀請賽／「妹妹」丁冠皓變哥哥 繳完美命中率

2018-04-04 21:59

NBA／雷納德與詹姆斯互換？搶人大戰隔空開打

2018-04-05 11:02

MLB／大谷連兩天開轟 自評新球季好的開始

2018-04-05 11:39

MLB／普荷斯看大谷 能把球轟到任何角落

2018-04-05 14:04

MLB／前役單場5K被噓爆 史丹頓致勝轟討回面子

2018-04-05 08:54

中職／擊敗兄弟無感 陳鴻文：只是1場球季賽

2018-04-04 20:26

NBA／暴龍逆轉綠衫軍 拚東區龍頭與隊史勝場

2018-04-05 11:46

中職／陳鴻文追加球數破百 葉君璋：他堅持要投

2018-04-04 21:10

NBA／庫茲瑪30分相助 湖人延長賽拔馬刺

2018-04-05 15:20

MLB／湯姆林投球有日本味 合大谷胃口夯首轟

2018-04-05 00:09

中職／棄將陳鴻文封死老東家 葉君璋：幾乎完美

2018-04-05 00:06

HBL邀請賽／松山演23分逆轉勝 林正：已習慣了

2018-04-05 00:29

日職／陽岱鋼左手骨折 已下放二軍

2018-04-04 17:19

NBA／終止4連敗 鵜鶘啟動保八捍衛戰

2018-04-05 15:13

中職／「復仇者聯盟」登場 葉君璋：贏球最重要

2018-04-04 16:55

NBA／雷霆不敵勇士季後賽告急 衛少不擔心

2018-04-05 00:21

MLB／功夫熊貓罕見先發 轟垮水手王牌赫南德茲

2018-04-05 12:31

中職／「復仇者」再戰 蔣智賢、張正偉仍受關注

2018-04-05 10:34

台美職棒均傳衝突 棒球潛規則到底合不合理？

2018-04-05 07:00

中職／悍將蔣智賢拚上壘 生涯首度觸擊短打成功

2018-04-04 21:51

U16亞青男籃／5日戰黎巴嫩 中華隊搶8強門票

2018-04-05 10:32

中職／觸身球爭議 史耐德：內角球逼退廖健富

2018-04-04 19:22

HBL邀請賽／禁區交棒 南山組新雙塔

2018-04-04 23:58

兩岸棒球聯賽／大雪中比賽 教頭康明杉比球員更興奮

2018-04-04 21:12

MLB／柯賓狂飆12K 響尾蛇對戰道奇9連勝

2018-04-05 09:49

MLB／天使輪值傷一人 大谷9日登板再戰運動家

2018-04-05 15:46

中職／伍鐸看老東家兄弟 「有很多好打者」

2018-04-04 17:51

兩岸棒球賽／20隊昨北京開打 7月下旬轉戰台中

2018-04-05 03:31

兩岸棒球賽／雪中打球初體驗 台灣小將好興奮

2018-04-05 00:14

日職／羅德李杜軒首度先發 吞K無安打

2018-04-04 22:09

圖輯／中華職棒悍將完封兄弟

2018-04-04 21:08

中職／例行賽打不快 葉君璋：球員習慣慢慢來

2018-04-04 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top