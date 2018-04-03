迎接世界盃球迷 俄國設立觀光警察

2018-04-03 03:04 中央社 莫斯科2日綜合外電報導



為迎接世界盃足球賽球迷和觀光客到來，俄羅斯設立觀光警察，以確保賓主盡歡。

俄國內政部長柯洛科采夫（Vladimir Kolokoltsev）今天宣布成一支新的「觀光警察」部隊，歡迎會講一點英語和懂得使用槍枝的年輕男女報名，會講法語、西班牙語或中文的人，可以加分。

本屆世界盃會內賽預定6月14日至7月15日在俄國舉行，32支國家代表隊角逐冠軍金盃。