親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

迎接世界盃球迷 俄國設立觀光警察

2018-04-03 03:04中央社 莫斯科2日綜合外電報導

為迎接世界盃足球賽球迷和觀光客到來，俄羅斯設立觀光警察，以確保賓主盡歡。

俄國內政部長柯洛科采夫（Vladimir Kolokoltsev）今天宣布成一支新的「觀光警察」部隊，歡迎會講一點英語和懂得使用槍枝的年輕男女報名，會講法語、西班牙語或中文的人，可以加分。

本屆世界盃會內賽預定6月14日至7月15日在俄國舉行，32支國家代表隊角逐冠軍金盃。

羅斯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

網球／盧彥勳肩傷痊癒大半 盼首爾挑戰賽復出

2018-04-02 21:47

華國三太子盃／賽事再升級 法籍金牌主審擔任代言人

2018-04-02 18:32

女排／報聯賽輸球之仇 中山工商奪ISF代表權

2018-04-02 16:46

合球／在台發展逾30年 理事長：盼帶起台灣合球風氣

2018-04-02 16:04

平昌冬奧／武大靖破冰成功 想喝點雞湯繼續拚

2018-04-02 15:43

合球／亞洲四人制錦標賽將開打 教頭：有信心完成3連霸

2018-04-02 15:01

自由車／奧運賽艇金牌好手 轉戰兩輪拚東京奧運

2018-04-02 14:03

LPGA／全日空大賽冠軍難產 徐薇淩並列60名

2018-04-02 12:59

邁阿密網賽／伊斯納男單登頂 名人賽首冠最老

2018-04-02 11:13

排球／台電男排雙冠軍 黃建逢獲獎

2018-04-02 00:03
看更多

熱門文章

NBA／賞火箭本季最低分 馬刺寫聯盟新紀錄

2018-04-02 09:05

MLB／大谷登板6局6K挨一轟 隊友給力奪首勝

2018-04-02 07:00

傷兵潮造就奇兵組 勇士拚冠陣容不需擔心

2018-04-02 07:00

亞洲投手首次先發 吉井理人、郭泓志最亮眼

2018-04-02 07:00

MLB／大谷6K奪首勝 楚奧特：翔平秀

2018-04-02 08:12

NBA／杜蘭特29分領軍 勇士賞太陽15連敗

2018-04-02 11:37

NBA／重摔後狀況好轉 勇士麥考要再複診

2018-04-02 10:01

NBA／杜蘭特蝴蝶效應？ 艾倫錯失回綠杉軍良機

2018-04-02 17:30

NBA／雷納德紐約復健 波總：他不是去看百老匯

2018-04-02 09:36

NBA／詹姆斯大三元領軍 騎士末節轟垮獨行俠

2018-04-02 11:50

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

HBL邀請賽／首披能仁球衣上場打球 林庭謙圓夢了

2018-04-02 20:00

MLB／日籍第11位初登板奪勝投 大谷翔平超開心

2018-04-02 10:59

NBA／兩屆灌籃大賽冠軍 理查森四月訪台

2018-04-02 17:35

NBA／衛少本季第24次大三元 雷霆擊退鵜鶘

2018-04-02 10:09

MLB／老了？累了？克蕭、簡森球速大開倒車

2018-04-02 17:26

NBA／沒有安比德的日子 76人擒黃蜂收10連勝

2018-04-02 08:18

MLB／大谷翔平初登板飆速球 最快160公里

2018-04-02 09:24

MLB／對大谷開轟 查普曼情報少只鎖定好球

2018-04-02 16:32

NBA／魯比歐外線發揮 爵士客場大勝灰狼

2018-04-02 12:44

MLB／球迷大喊「過譽」 哈波下一秒開轟回應

2018-04-02 11:48

NBA／「字母哥」6犯畢業 金塊上演大逆轉

2018-04-02 16:00

MLB／史莫克炸裂洋基牛棚 轟雙響砲藍鳥逆轉勝

2018-04-02 09:34

MLB／下一場可能再遇大谷翔平 運動家教頭：他是真貨

2018-04-02 21:42

NBA／拓荒者提前鎖定季後賽 里拉德：感覺不錯

2018-04-02 16:30

MLB／還有4250萬美元要領 托馬斯遭響尾蛇釋出

2018-04-02 19:20

MLB／洋基主場首戰下雪 蒙哥馬利：在冰雹中投過

2018-04-02 16:35

中職／新球季首場金控大戰 預售票破6千張

2018-04-02 19:56

NBA／歐拉迪波領軍破快艇 溜馬收下5連勝

2018-04-02 09:30

MLB／探視大谷 前日職教練：重要比賽表現愈好

2018-04-02 17:31

MLB／落後7分不能短打？雙城潛規則外界看不懂

2018-04-02 18:36

網球／納達爾重返世界第一 費德瑞痛失寶座

2018-04-02 22:07

中職／和學弟廖健富競爭新人王 陳重羽不甘示弱

2018-04-02 08:30

MLB／哈波雙響砲 國民單場4轟橫掃紅人

2018-04-02 09:35

NCAA男籃／決賽看好維拉諾瓦 讓分史上次多

2018-04-02 10:39

邁阿密網賽／伊斯納男單登頂 名人賽首冠最老

2018-04-02 11:13

NCAA男籃／維拉諾瓦火拚密西根 矛與盾決戰

2018-04-02 15:27

MLB／今日戰績表 天使大谷翔平投手初登板奪首勝

2018-04-02 11:36

MLB／道奇9比0完封巨人 4連戰平分秋色

2018-04-02 16:28

中職／猿隊挑戰3連勝 尼克斯對老東家要夠力

2018-04-02 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top