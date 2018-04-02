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LPGA／全日空大賽冠軍難產 徐薇淩並列60名

2018-04-02 12:59中央社 台北2日電

徐薇淩。 報系資料照
徐薇淩。 報系資料照
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美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）年度首場大賽全日空錦標賽，台灣好手徐薇淩今繳出高於標準2桿的74桿，4回合累計以高於標準1桿的289桿，並列60名完賽。

總獎金280萬美元（約新台幣8203萬元）的全日空錦標賽，比賽在美國加州幻象農場（Rancho Mirage）的米遜丘鄉村俱樂部球場（Mission Hills CountryClub）進行4回合競桿，最後一輪打完，南韓名將朴仁妃與瑞典好手女將林柏格（Pernilla Lindberg）以及韓裔美籍女將宋敏英，同以低於標準15桿的273桿並列首位。

為分出冠軍，比賽進行延長加賽，宋敏英先在延長賽的第3洞率先被淘汰，不過朴仁妃和林柏格依舊難分勝負，由於天色已暗，因此大會決定兩人對決將順延至當地時間明天上午再戰。

雖然冠軍還沒出爐，不過其他球員排名都已底定，台將徐薇淩今在前9洞抓下2鳥、也吞1柏忌，轉入後9洞沒能持續捕鳥，反再吞1柏忌與1次雙柏忌，讓她的排名從並列49又跌回60。

至於另一名台將龔怡萍，今天仍震盪起伏，她全場共抓3鳥、吞4柏忌，總計以高於標準1桿的71桿完賽，4回合總計以高於標準3桿的291桿，並列66名。

徐薇淩朴仁妃高爾夫

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