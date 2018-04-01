親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了

足球／安聯小小世界盃展開報名 送小將出國參加訓練營

2018-04-01 18:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

邁入第5屆的安聯小小世界盃即日起展開報名。圖／主辦單位提供
邁入第5屆的安聯小小世界盃即日起展開報名。圖／主辦單位提供
分享
今年邁入第5屆的安聯小小世界盃，除了維持過往幼兒組到國中組的完整賽事梯隊分組，今年還預計將表現優異的U15安聯小將送出國參加足球訓練營，各地預賽將在4月21日展開，即日起受理線上報名。

全國最大足球賽事「安聯小小世界盃」將於4月21日起在花蓮、台中、新竹、高雄、台北等地展開預賽，包括幼兒組U6、國小組U8、U10、U12，以及國中組U15共5個組別，報名參加一律免費。

全國總決賽訂於6月30日至7月1日在台北市立田徑場舉行，還將同場加映國際邀請賽，與海外球隊切磋交流，今年還將直接從U15優勝球隊中挑選出優秀球員，送至泰國曼谷參加安聯足球訓練營。

去年「安聯小小世界盃」足球賽寫下全台774隊報名、近8千名球員參賽的驚人紀錄，今年適逢世足年，大會特別打造媲美世界盃足球賽雷米金盃的「安聯傳承金盃」，也將繼續傳承下去。

大會將每年各組的冠軍隊名刻在傳承金盃上面，期望可以陪同這幾年參賽的小小足球員一路往上成長，傳承賽事精神，並持續灌溉台灣足球園地。這次比賽依據國際足球總會（FIFA）五人制足球比賽規則，希望透過安全、趣味、易學的足球活動為媒介，培養孩童從小喜愛運動，並落實團隊合作運動精神，提升足球運動人數。

田徑

相關新聞

自由車／黃亭茵克服身體疲勞 3公里個人追逐賽摘金

2018-04-01 18:19

定向越野／全國小學生錦標賽 小選手嗨翻天

2018-04-01 16:51

JLPGA／山葉女子高球公開賽 盧曉晴並列15

2018-04-01 16:32

排球／企排挑戰賽售票成效佳 下季持續推廣

2018-04-01 16:05

籃球／球星推廣籃球 夢想家響應3對3鬥牛籃球賽

2018-04-01 15:07

讓一般生圓棒球夢 「史嘟黨杯」年年賠錢也要辦

2018-04-01 13:47

路跑／東西最強猛男 世界地球日路跑合體

2018-04-01 12:30

LPGA／全日空大賽第三輪 徐薇淩並列49名

2018-04-01 11:10

賽車／英18歲車手失去雙腿 1年內重回頒獎台

2018-04-01 09:27

邁阿密網賽／美國女將史蒂芬絲首度封后

2018-04-01 04:10

高球／中信女子精英賽 陳宇茹首冠入袋

2018-04-01 00:05

UVL／直落三輕取中原 台師大11連霸達陣

2018-03-31 22:07

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

國訓中心換血 李文彬、劉慶文任正副執行長

2018-03-31 20:19

高球／中國信託精英賽 台將包辦職業、業餘雙冠

2018-03-31 20:17

UVL／北市大連兩屆收季軍 教頭：未進決賽很遺憾

2018-03-31 17:13

UVL／連兩天打滿5局 國北教大收下季軍

2018-03-31 16:59

足球／伊布才報到2天 MLS初登場在洛城德比

2018-03-31 16:52

LPGA／全日空錦標賽 徐薇淩暫居並列55

2018-03-31 15:50

田徑／200M連兩年破大會 林盈汝：其實狀況不佳

2018-03-31 15:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士湯普森歸隊止3連敗 麥考卻重摔受傷

2018-04-01 12:50

MLB／44歲真的不老 一朗沒收全壘打還敲內野安

2018-04-01 08:28

NBA／2018名人堂 基德等四大球星攜手入選

2018-04-01 10:26

NBA／麥考受傷卡特自責 杜蘭特：他不是故意的

2018-04-01 17:10

MLB／大谷先發對運動家 百位日媒就定位

2018-04-01 09:13

NBA／湯普森傷後復出 杜蘭特領軍勝國王

2018-04-01 14:50

NBA／穿弟弟明星賽球衣 林書豪隔海挺林書緯

2018-04-01 09:00

NBA／暴龍客場不敵綠衫軍 火箭鎖定聯盟第一

2018-04-01 11:41

NBA／全員狂飆三分 連6年刷新聯盟命中數紀錄

2018-04-01 17:50

NBA／突破50年魔咒 火箭首度戰績全聯盟第一

2018-04-01 14:52

NBA／勇士球員控制不了情緒 成衛冕不利因素

2018-04-01 12:56

NBA／沃爾復出擒黃蜂 巫師季後賽門票到手

2018-04-01 07:48

日職／陽岱鋼敲長打 上原浩治連兩天奪中繼成功

2018-04-01 16:14

NBA／安比德眼眶動刀 歸期未定

2018-04-01 07:46

MLB／前田健太飆10K鎖巨人 道奇本季首勝出爐

2018-04-01 13:00

MLB／達比修遭強襲球中腳 首戰丟5分無關勝敗

2018-04-01 11:15

NBA／愚人節前夕鵜鶘戴維斯剃眉 網友起疑心

2018-04-01 10:33

NBA／延長賽屢屢失手 韋德：最後被犯規了

2018-04-01 17:11

MLB／單局3盜含盜本壘 藍鳥皮拉寫紀錄

2018-04-01 10:36

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42

MLB／重砲熄火 洋基不敵藍鳥吞開季首敗

2018-04-01 12:24

MLB／大谷翔平迎首場先發主投 賽前全神貫注

2018-04-01 12:51

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

NCAA男籃／射倒堪薩斯 維拉諾瓦3年2闖冠軍戰

2018-04-01 11:12

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

NCAA男籃／阻羅耀拉黑馬旅程 密西根闖冠軍戰

2018-04-01 08:29

中職／羅力7局完美表現 葉總：捕手臨場變化非常棒

2018-03-31 23:15

熱血大叔呂文生燃燒棒球魂 為大專乙組種下希望

2018-04-01 13:41

NBA／佐蒙德22分17籃板 活塞橫掃尼克

2018-04-01 11:40

中職／猿隊克恩華麗復仇 對戰兄弟2連勝

2018-03-31 23:53

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

NBA／第867場得分上雙 詹皇破喬丹紀錄

2018-04-01 00:00

中職／5:0完封獅 悍將羅力7局「完美好投」

2018-03-31 23:50

SBL／陳靖寰本季得分新高 金酒取得聽牌優勢

2018-03-31 22:35

中職／陳禹勳隊史留名 投出猿隊第一萬次三振

2018-03-31 22:36

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

成棒／亞運徵召旅外球員 教頭鎖定王維中

2018-03-31 23:57

NCAA男籃／密西根教頭扮伯樂 德國男孩夢成真

2018-04-01 10:21

SBL／富邦贏下沒有布拉的達欣 季後賽首輪兩隊戰積扯平

2018-03-31 19:57

NBA／今日戰績表 湯普森歸隊勇士中止3連敗

2018-04-01 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top