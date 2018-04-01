足球／安聯小小世界盃展開報名 送小將出國參加訓練營

2018-04-01 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



邁入第5屆的安聯小小世界盃即日起展開報名。圖／主辦單位提供 分享 facebook 今年邁入第5屆的安聯小小世界盃，除了維持過往幼兒組到國中組的完整賽事梯隊分組，今年還預計將表現優異的U15安聯小將送出國參加足球訓練營，各地預賽將在4月21日展開，即日起受理線上報名。

全國最大足球賽事「安聯小小世界盃」將於4月21日起在花蓮、台中、新竹、高雄、台北等地展開預賽，包括幼兒組U6、國小組U8、U10、U12，以及國中組U15共5個組別，報名參加一律免費。

全國總決賽訂於6月30日至7月1日在台北市立田徑場舉行，還將同場加映國際邀請賽，與海外球隊切磋交流，今年還將直接從U15優勝球隊中挑選出優秀球員，送至泰國曼谷參加安聯足球訓練營。

去年「安聯小小世界盃」足球賽寫下全台774隊報名、近8千名球員參賽的驚人紀錄，今年適逢世足年，大會特別打造媲美世界盃足球賽雷米金盃的「安聯傳承金盃」，也將繼續傳承下去。

大會將每年各組的冠軍隊名刻在傳承金盃上面，期望可以陪同這幾年參賽的小小足球員一路往上成長，傳承賽事精神，並持續灌溉台灣足球園地。這次比賽依據國際足球總會（FIFA）五人制足球比賽規則，希望透過安全、趣味、易學的足球活動為媒介，培養孩童從小喜愛運動，並落實團隊合作運動精神，提升足球運動人數。