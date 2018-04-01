定向越野／全國小學生錦標賽 小選手嗨翻天

2018-04-01 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



107年全國小學生定向越野錦標賽今天在台北市北投區立農國小舉行，共有近百位選手參賽，並有18組家長與6歲以下小小選手合體挑戰，台北市百齡國小蕭仕仰搶下高年級男生組第一，立農國小王立均在高年級女生組跑出金牌；雙人組由新慶利鐵工父子檔許文桐、許辰瑞贏得冠軍。

這場比賽參賽選手主要是就讀小學的小朋友，6歲以下的小小選手則由家長陪同一起參加雙人組，共吸引近百人參賽，競爭十分激烈。有些已有參賽經驗的小選手，一出發後就擇定路線前進，順利完成賽事，但有些小朋友有體力，卻還不太會看比賽地圖，出發後拿著地圖不知所措，橫衝直撞到處亂跑，增添比賽的笑聲。

參加雙人組的家長與小朋友組合，也是此次比賽重點，共有18組雙人組參賽，有胸有成竹的，也有分不清東南西北的，但不管如何，家長與小朋友合體充份流露親子交流的溫馨，是一般比賽所難得一見的場景。比賽於中午頒獎後圓滿結束，奪牌的小選手掛著獎牌開心的回家，相約明年還要再來。

各組成績如下：

高年級男生組：金牌-百齡國小蕭仕仰、銀牌-新竹定向家族吳孟翰、銅牌-百齡國小蕭仕丞。

高年級女生組：金牌-立農國小王立均、銀牌-新竹定向家族吳孟臻、銅牌-員崠國小羅苡恩。

中年級男生組：金牌-民族國小葉凱勛、銀牌-新竹定向家族林祐呈、銅牌-新北市育德國小黃麒軒。

中年級女生組：金牌-楊雅心、銀牌-新慶利鐵工許芯瑗、銅牌-黃歆茹。

低年級男生組：金牌-新慶利鐵工許柏瑞、銀牌-廖龍坤、銅牌-Ou yang歐陽正勤。

低年級女生組：金牌-顏于恩、銀牌-彥羽晨、銅牌-民族國小葉詠晴。