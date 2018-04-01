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籃球／球星推廣籃球 夢想家響應3對3鬥牛籃球賽

2018-04-01 15:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

寶島夢想家球員一同下場同樂。圖／寶島夢想家提供
寶島夢想家球員一同下場同樂。圖／寶島夢想家提供
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為鼓勵青少年培養良好的運動習慣，台中市政府教育局與台中市全人家長會長協會舉辦「全人青少年3對3鬥牛籃球賽」，今日於台中明道中學舉行開幕儀式，邀請到寶島夢想家隊球員鄭騏寬、楊天佑以及吳松蔚等人擔任開幕嘉賓，替參賽選手們鼓勵打氣。

寶島夢想家首個賽季以1勝19敗的成績作收，雖然戰績不甚理想，但球員們的拚勁和球團的用心都是有目共睹，休季期間球團在推廣籃球運動仍不遺餘力，今天鄭騏寬、楊天佑以及吳松蔚與台中市教育局局長彭富源一同替「全人青少年3對3鬥牛籃球賽」開球，為比賽揭開序幕，隨後他們更為球迷們辦起了簽名會，甚至與小球員們開心合影，氣氛十分熱鬧融洽。

今日於台中明道中學舉行開幕儀式，不僅中部許多中小學校校長到場觀戰，現場也聚集了超過千名喜歡打球、熱愛運動的青少年們一同切磋球技。「全人青少年3對3鬥牛籃球賽」今年賽事邁入第7屆，比賽層級一共分為國小高年級男／女組、國中男／女組以及高中男／女組，競爭也相當激烈，期望透過競賽培養青少年團隊合作及運動家精神，「有這樣的活動讓小朋友們有舞台可以打球，真的還滿棒的。」三位球星異口同聲的說。

這次活動也是寶島夢想家自東南亞職業籃球聯賽（ABL）賽事結束以來，球隊所參與的第一個公開活動；未來休賽季期間，夢想家球員在持續訓練之餘也將秉持著傳承精神，積極參與並推廣各種籃球活動，盼能為推動台灣籃球運動盡一份心力。

寶島夢想家球員（左二起三人）擔任活動開幕嘉賓。圖／寶島夢想家提供
寶島夢想家球員（左二起三人）擔任活動開幕嘉賓。圖／寶島夢想家提供
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簽名會。圖／寶島夢想家提供
簽名會。圖／寶島夢想家提供
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鄭騏寬運動家

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