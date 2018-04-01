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邁阿密網賽／美國女將史蒂芬斯首度封后

2018-04-01 04:10中央社 邁阿密31日綜合外電報導

邁阿密網球公開賽女單決賽，美國女將史蒂芬斯摘冠。 美聯社
邁阿密網球公開賽女單決賽，美國女將史蒂芬斯摘冠。 美聯社
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美國網球女將史蒂芬斯（Sloane Stephens）今天在邁阿密公開賽（WTAMiami Open）女單決賽，以7-6 (7/5)、6-1擊敗拉脫維亞女網好手奧斯塔朋科，首度在邁阿密封后。

在佛羅里達州出生的史蒂芬斯，如今已贏得全部闖進的6場決賽。史蒂芬斯是2017年美國公開賽（US Open）女單冠軍，這次名列大會第13種子。她今天花了1小時31分鐘，直落兩盤擊敗塔奧斯塔朋科（JelenaOstapenko），在比斯坎島（Key Biscayne）硬地球場奪冠。

落敗的奧斯塔朋科是2017年法國公開賽女單冠軍，這次名列大會第6種子。

美國公開賽

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