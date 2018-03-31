親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

對不起，言承旭出局了！ 林志玲：現在連愛情都沒有

UVL／直落三輕取中原 台師大11連霸達陣

2018-03-31 22:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

尋求大專排球聯賽男一級11連霸的台灣師大，在106學年度最終戰沒有遇到太多阻礙，以25：22、25：22、25：12直落三取勝中原大學，順利完成衛冕重任。

台師大教練張恩崇說：「其實前一晚國北教輸掉，讓我們大感意外，特別回去觀看那場比賽影帶，針對中原接發球問題，特別交代球員執行，且加強本身的攔網，同時我們的進攻也有發揮，才得以拿下比賽。」

隊長吳宗軒表示，11連霸本就是賽前既定目標，能夠順利完成感到很亢奮，「壓力是一定會有的，尤其學弟們上場更會緊張，很感謝隊友們給我的支持，這麼力挺我這位隊長，大家從預賽到決賽一路訓練與磨合，最後能夠如願奪冠，都是全體隊員發揮的最佳表現。」

完成11連霸後，接下來就是備戰雅加達亞運，吳宗軒指出，包括大專聯賽、企排聯賽，一連串的比賽下來，難免會出現撞牆、受傷的情況，因此要自己懂得休息調整，反正就是以賽代訓，「下個月要進駐國訓中心了，有更重要的目標要去拚，希望這次能帶回好成績。」

昨天4強賽在5局大戰中驚險搶下冠軍戰門票的中原大學，今天雖然無法阻擋台師大11連霸的霸業，但教練陳克舟已對球員表現感到十分滿意，「當初我們只設定4強且搶季軍的目標，沒想到名次能更上層樓，對於大部分還是大一、二學生來說，經驗太嫩的他們已打出超水準演出，此役前面兩局有放開去衝，因此仍有抗衡，但經驗不足缺點在末局顯現出來，期以未來再挑戰台師大霸業。」

台灣師大隊長吳宗軒。圖／大專體育總會提供
台灣師大隊長吳宗軒。圖／大專體育總會提供
分享

相關新聞

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

國訓中心換血 李文彬、劉慶文任正副執行長

2018-03-31 20:19

高球／中國信託精英賽 台將包辦職業、業餘雙冠

2018-03-31 20:17

UVL／北市大連兩屆收季軍 教頭：未進決賽很遺憾

2018-03-31 17:13

UVL／連兩天打滿5局 國北教大收下季軍

2018-03-31 16:59

足球／伊布才報到2天 MLS初登場在洛城德比

2018-03-31 16:52

LPGA／全日空錦標賽 徐薇淩暫居並列55

2018-03-31 15:50

田徑／200M連兩年破大會 林盈汝：其實狀況不佳

2018-03-31 15:07

網球／意見分歧 約克維奇、阿格西合作破局

2018-03-31 12:00

世足／內馬爾傷後將歸隊 巴西士氣大振

2018-03-31 03:46

竹縣東泰高中3名國手 期盼為台灣爭光

2018-03-31 00:09

全大運／開幕式點燃聖火 首辦電競項目

2018-03-31 00:08

UVL／中原大學爆發 搶下冠軍戰門票

2018-03-31 00:06

橄欖球／屏大女子隊 全國賽奪冠

2018-03-30 23:07

UVL／台師大拚大專男排11連霸 中原扮攔路虎

2018-03-30 22:48

高球／後9洞抓8鳥 陳宇茹爭中信女子精英賽首冠

2018-03-30 21:59

MOD轉播2018世足賽 攜手運彩瘋世足

2018-03-30 21:02

UVL／台師大輕取北市大 尋求11連霸剩最後一步

2018-03-30 20:21

藤球／蔡鴻鵬交接理事長 喊出4目標

2018-03-30 19:51

UVL／正修輕取中山晉冠軍戰 本季12連勝到手

2018-03-30 18:35

田徑／找不到比賽感覺 陳奎儒坦言：很失落

2018-03-30 18:24
看更多

熱門文章

MLB／馬林魚花冤枉錢 美媒：陳偉殷是最大毒藥

2018-03-31 10:09

NBA／詹姆斯改寫喬丹紀錄 準大三元逆轉鵜鶘

2018-03-31 10:31

NBA／父母面前投進絕殺 火箭格林：小時候夢過

2018-03-31 11:24

韓職／連2戰都勝投 王維中：全靠隊友幫忙

2018-03-30 23:58

韓職／王維中均速147.2公里 聯盟左投之最

2018-03-31 14:11

NBA／激勵年輕一代 詹姆斯：紀錄總是用來打破

2018-03-31 17:32

NBA／超越喬丹神級紀錄 詹皇史上第一人

2018-03-31 12:00

NBA／本季5度遭驅逐 KD：代表想衛冕的渴望

2018-03-31 08:57

NBA／西蒙斯第11度大三元 76人射老鷹9連勝

2018-03-31 10:56

MLB／田中將大6局飆8K 獵藍鳥奪本季首勝

2018-03-31 10:41

MLB／勇士「急凍人」太快 「閃電」柏特也認輸

2018-03-31 08:17

中職／兄弟王勝偉攻破陳禹勳 陳琥首勝入袋

2018-03-31 00:03

NBA／勇士湯普森復出戰國王 先為手感差找藉口

2018-03-31 09:21

MLB／達比修、前田、大谷 亞洲投手連4天亮相

2018-03-31 11:16

MLB／薛則開幕戰飆10K奪勝 教頭也變粉絲

2018-03-31 09:01

MLB／電視輔助判決搶戲 老虎再見分遭沒收吞敗

2018-03-31 11:38

MLB／大谷首戰不慌不忙 展現大將之風

2018-03-31 16:11

中職／前天被釋出 陳品學今現身新莊找葉總

2018-03-31 18:27

NBA／杜蘭特「又」被趕出場：裁判漏哨2次

2018-03-31 00:14

MLB／第一球就揮首安 大谷翔平永遠不會忘

2018-03-31 00:11

NBA／米爾賽普本季新高 金塊延長賽險勝雷霆

2018-03-31 14:30

NBA／唐斯雙20、克勞佛飆分 灰狼排名回升

2018-03-31 14:40

UVL／中原大學爆發 搶下冠軍戰門票

2018-03-31 00:06

亞運／王維中替中華隊抗韓？ 許順益：人選很多

2018-03-31 16:54

NBA／布萊德索延長賽發飆 公鹿驚險勝湖人

2018-03-31 17:40

網球／意見分歧 約克維奇、阿格西合作破局

2018-03-31 12:00

日職／巨人拿新賽季首勝 陽岱鋼慘吞3K

2018-03-31 17:07

MLB／今日戰績表 巨人連兩天1：0完封道奇

2018-03-31 14:56

棒球／劉柏君 獲選富比士體壇最具影響力女性

2018-03-31 00:38

中職／羅力連續解決21人次 悍將5：0完封獅隊

2018-03-31 21:56

中職／桃猿背靠背全壘打 五比一領先中信

2018-03-31 20:30

中職／對決老東家兄弟 猿隊克恩三世再拿勝投

2018-03-31 21:57

UVL／粉碎台師大8連后美夢 正修摘成軍15年首冠

2018-03-31 20:44

MLB／迎接新球季 天使主場祭超級美食

2018-03-31 16:09

SBL／「雙酒」4度對決 拉莫斯要扮復仇者

2018-03-31 14:00

NCAA男籃／小學校逆襲 羅耀拉大學打臉選拔會

2018-03-31 15:02

中職／被鄧志偉敲安無緣完全比賽 羅力：我投得不差

2018-03-31 22:42

棒球／感謝外界 劉柏君：老實站裁判練功才是根本

2018-03-31 00:05

SBL／布拉首戰遭禁賽 達欣戰富邦組合五五波

2018-03-31 14:05

NCAA男籃／堪薩斯vs維拉諾瓦 像冠軍前哨戰

2018-03-31 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top