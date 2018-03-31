UVL／直落三輕取中原 台師大11連霸達陣
尋求大專排球聯賽男一級11連霸的台灣師大，在106學年度最終戰沒有遇到太多阻礙，以25：22、25：22、25：12直落三取勝中原大學，順利完成衛冕重任。
台師大教練張恩崇說：「其實前一晚國北教輸掉，讓我們大感意外，特別回去觀看那場比賽影帶，針對中原接發球問題，特別交代球員執行，且加強本身的攔網，同時我們的進攻也有發揮，才得以拿下比賽。」
隊長吳宗軒表示，11連霸本就是賽前既定目標，能夠順利完成感到很亢奮，「壓力是一定會有的，尤其學弟們上場更會緊張，很感謝隊友們給我的支持，這麼力挺我這位隊長，大家從預賽到決賽一路訓練與磨合，最後能夠如願奪冠，都是全體隊員發揮的最佳表現。」
完成11連霸後，接下來就是備戰雅加達亞運，吳宗軒指出，包括大專聯賽、企排聯賽，一連串的比賽下來，難免會出現撞牆、受傷的情況，因此要自己懂得休息調整，反正就是以賽代訓，「下個月要進駐國訓中心了，有更重要的目標要去拚，希望這次能帶回好成績。」
昨天4強賽在5局大戰中驚險搶下冠軍戰門票的中原大學，今天雖然無法阻擋台師大11連霸的霸業，但教練陳克舟已對球員表現感到十分滿意，「當初我們只設定4強且搶季軍的目標，沒想到名次能更上層樓，對於大部分還是大一、二學生來說，經驗太嫩的他們已打出超水準演出，此役前面兩局有放開去衝，因此仍有抗衡，但經驗不足缺點在末局顯現出來，期以未來再挑戰台師大霸業。」
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