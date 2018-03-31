UVL／直落三輕取中原 台師大11連霸達陣

2018-03-31 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



尋求大專排球聯賽男一級11連霸的台灣師大，在106學年度最終戰沒有遇到太多阻礙，以25：22、25：22、25：12直落三取勝中原大學，順利完成衛冕重任。

台師大教練張恩崇說：「其實前一晚國北教輸掉，讓我們大感意外，特別回去觀看那場比賽影帶，針對中原接發球問題，特別交代球員執行，且加強本身的攔網，同時我們的進攻也有發揮，才得以拿下比賽。」

隊長吳宗軒表示，11連霸本就是賽前既定目標，能夠順利完成感到很亢奮，「壓力是一定會有的，尤其學弟們上場更會緊張，很感謝隊友們給我的支持，這麼力挺我這位隊長，大家從預賽到決賽一路訓練與磨合，最後能夠如願奪冠，都是全體隊員發揮的最佳表現。」

完成11連霸後，接下來就是備戰雅加達亞運，吳宗軒指出，包括大專聯賽、企排聯賽，一連串的比賽下來，難免會出現撞牆、受傷的情況，因此要自己懂得休息調整，反正就是以賽代訓，「下個月要進駐國訓中心了，有更重要的目標要去拚，希望這次能帶回好成績。」