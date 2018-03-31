高球／中國信託精英賽 台將包辦職業、業餘雙冠

2018-03-31 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣高球女將在2018中國信託女子精英賽表現出色，贏得職業及業餘雙冠，陳宇茹昨天後9洞抓下8鳥後也讓自己排名竄至榜首，今天最終輪她穩紮穩打，以71（-1）桿繳卡，最終以三輪總桿數208（-8）桿順利封后，並抱回冠軍獎金12萬元人民幣；業餘冠軍則由另名台將陳萱以總桿數213（-3）桿摘下。

這是陳宇茹自2014年轉職業後，拿下的首座三輪正式比賽的冠軍盃，她去年6月曾拿下太平洋TLPGA傳承賽（兩輪）冠軍，但3年來在TLPGA Tour拿過7次亞軍，尤其去年就有4場第二名，這次終於摘下首冠，打破3年來的亞軍魔咒。

「過去這一年曾有幾次很接近冠軍，可惜都只差一步，但我知道只要繼續努力、堅持下去，拿職業首冠已經不會太遠的。」賽後陳宇茹開心的說，「這次我做到了，我覺得自己很棒！」

而她也將這份榮耀歸功於大家，她謙虛的表示，能拿下這座冠軍不是只靠她一個人的努力能完成的，因此她除了謝謝這次比賽主要贊助商中國信託，特別要謝謝這些年來幫助她的人，包括她的爸媽及家人，及業餘時期給她很多幫助的裙襬搖搖；以及去年10月開始贊助她的富邦金控及團隊，「他們對我的鞭策，無論在體能、心理及技術上，都提醒著我必須追求不斷地進步，才能保有更好的競爭力。」