高球／中國信託精英賽 台將包辦職業、業餘雙冠
台灣高球女將在2018中國信託女子精英賽表現出色，贏得職業及業餘雙冠，陳宇茹昨天後9洞抓下8鳥後也讓自己排名竄至榜首，今天最終輪她穩紮穩打，以71（-1）桿繳卡，最終以三輪總桿數208（-8）桿順利封后，並抱回冠軍獎金12萬元人民幣；業餘冠軍則由另名台將陳萱以總桿數213（-3）桿摘下。
這是陳宇茹自2014年轉職業後，拿下的首座三輪正式比賽的冠軍盃，她去年6月曾拿下太平洋TLPGA傳承賽（兩輪）冠軍，但3年來在TLPGA Tour拿過7次亞軍，尤其去年就有4場第二名，這次終於摘下首冠，打破3年來的亞軍魔咒。
「過去這一年曾有幾次很接近冠軍，可惜都只差一步，但我知道只要繼續努力、堅持下去，拿職業首冠已經不會太遠的。」賽後陳宇茹開心的說，「這次我做到了，我覺得自己很棒！」
而她也將這份榮耀歸功於大家，她謙虛的表示，能拿下這座冠軍不是只靠她一個人的努力能完成的，因此她除了謝謝這次比賽主要贊助商中國信託，特別要謝謝這些年來幫助她的人，包括她的爸媽及家人，及業餘時期給她很多幫助的裙襬搖搖；以及去年10月開始贊助她的富邦金控及團隊，「他們對我的鞭策，無論在體能、心理及技術上，都提醒著我必須追求不斷地進步，才能保有更好的競爭力。」
陳宇茹坦言其實今天比賽時並不緊張，一則因擁有領先3桿優勢，二則經過去年有4次與冠軍擦肩而過丶最後都名列亞軍的經驗後，尤其是去年9月的老爺公開賽，又以1桿之差屈居亞軍的那一場比賽，讓她深切領悟出如何掌握住最後一輪領先組的比賽節奏與氛圍，果然今天的策略與球技都如願穩定發揮出來，最後成功奪冠，十分開心地接受好友們的潑水洗禮的慶賀。
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