UVL／北市大連兩屆收季軍 教頭：未進決賽很遺憾

2018-03-31 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



北市大學蕭湘凌（左）今年將畢業。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

雖無緣闖進冠軍戰，北市大學今天在106學年度大專排球女一級季軍戰仍奮勇出擊，最終以25：16、25：12、25：20擊敗中山大學，連續兩年屈居第三，賽後北市大教頭鄧衍敏（小牛）感性的表示，自己帶的第一批畢業生即將畢業，6年的情感讓她十分不捨，「沒能帶領他們晉級冠軍戰讓我覺得遺憾，期待她們成在下一個目標（企排聯賽）繼續努力。」

「今年真的很可惜，兩度與台師大對決，都有機會扳倒對手，惜關鍵時刻發揮不好，未能完成季初打進冠軍戰的目標，但球員真的卯盡全力了，獲季也算給自己一個交代。」賽後鄧衍敏說。

此役北市大盡量讓即將畢業的球員上場出賽，鄧衍敏解釋說：「這是我帶北市大的第一批畢業生，6年的情感讓我很不捨，尤其未能晉級冠軍戰，更讓我覺得遺憾，但期待她們能為下一個目標（企排聯賽）繼續努力。」

包括主力蕭湘凌、吳秀玲、王靖婷等人今年畢業，鄧衍敏表示，這是人生新階段開始，自己會祝福她們。而明年大專排球將實施「25歲條款」，她說：「大家重新開始，在同一個起點相互競爭，來年我們目標依舊是重奪后冠。」

102至104學年度曾3度參與冠軍戰的主攻手蕭湘凌坦言，最後一年未能再次打入冠軍戰當然可惜，「畢竟我們是有機會的，只是臨場沒把握住機會，未來會持續朝企排聯賽努力，期以在國內最高殿堂打出好表現。」

談到「良師益友」的牛姊，蕭湘凌不禁紅了眼眶的說：「沒能在這幾年一圓冠軍夢是最遺憾的一件事，我從牛姊身上學到很多東西，她不僅開拓我的視野，包括排球、為人處事、生活哲學等都獲益良多，真的很感謝牛姊。」

蕭湘凌也透露，從4強賽開始就不敢靠近牛姊，「因為我怕會淚灑球場，畢竟當初立下奪冠才可以哭，如今連冠軍戰都沒打進去，我怎可以哭出來，未來待企排聯賽贏得冠軍後，再來好好宣洩情緒。」