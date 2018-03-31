世足／內馬爾傷後將歸隊 巴西士氣大振

2018-03-31 03:46 中央社 法國波爾多30日綜合外電報導



法國足球俱樂部－巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）總教練艾默瑞今天指出，效力球隊的巴西球星內馬爾右腳手術後在巴西療養，將在「2到3週」後重返球場。

法新社報導，艾默瑞（Unai Emery）表示：「我這週與他通話，他現在狀況良好，放鬆。」

內馬爾（Neymar）在2月25日受傷。他重返球場，對參與俄羅斯主辦、6月14日開幕世界盃足球賽的巴西隊而言將是關鍵性角色。