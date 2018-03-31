竹縣東泰高中3名國手 期盼為台灣爭光

2018-03-31 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



「往世界的方向邁進！」3名來自籃球、田徑、韻律體操的新竹縣東泰高中選手，今年將代表台灣出國比賽，肩負壓力與期待的他們紛紛說：「要挑戰自我，也期望為台灣帶回一面獎牌！」

田徑選手李立軍5月將參加世界中學生運動會。 圖／東泰高中提供 分享 facebook

田徑選手李立軍5月將參加摩洛哥舉辦的世界中學生運動會，李立軍國二接受教練謝俊漢指導，剛開始怕累，選了100公尺、400公尺比賽。「你要能突破自己！」謝俊漢看出他長距離的運動潛力，鼓勵朝800公尺和1500公尺訓練，勇於挑戰自我，一席話讓李立軍轉訓練方向，開始嶄露頭角。

李立軍在長距離中獲獎無數，更是竹縣運動會國男800公尺、1500公尺的紀錄保持人，國三全中運更打破1500公尺紀錄，代表竹縣參加國際少年運動會，勇奪1500公尺冠軍。今年參加竹縣中小學運動會，也破3000障礙和1500公尺紀錄。

左恣瑜將參加世界中學生運動會韻律體操比賽。 圖／東泰高中提供 分享 facebook

獲選參加世界中學生運動會韻律體操的左恣瑜，國小一年級時看見體操隊跳彩帶，腦海烙印了選手們專注且美麗的神情，從此愛上韻律體操。左恣瑜說，每天都認真練習，在父母的支持下，有堅持的動力，「被選為國手很開心，要把最好的一面表現出來。」

張安誠獲選今年U16中華隊。 圖／東泰高中提供 分享 facebook

男籃一年級選手張安誠在HBL有著亮眼的表現，也被選為今年U16中華隊。教練高丁國柱說，張安誠國中是乙級球隊，他發現張安誠的空間感好、彈性高，鼓勵他加入學校甲級球隊訓練，果然成為高一球員中，數據表現最佳的選手，如今以高一身分就成為中華台北代表隊一員，相當厲害。