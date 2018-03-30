國訓執行長請辭獲准 前中職秘書長李文彬接任

2018-03-30 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



國訓中心執行長將改由前中華職棒大聯盟秘書長、前中信兄弟領隊李文彬接任。 聯合報系資料照 分享 facebook

國訓中心今天召開臨時董事會議，批准了執行長林晉榮請辭，將由前中華職棒大聯盟秘書長、前中信兄弟領隊李文彬接任，體育署署長、國訓董事林德福在受訪時表示，李文彬將於4月1日報到上任，希望讓亞運培訓無縫接軌。

國訓近來紛爭不斷，包括舉重教練林敬能連續針對伙食與伙食費用問題提出質疑，「世界球后」戴資穎也曾表達對於訓練場地的意見，而本周一國訓執行長林晉榮也於PTT上回應各界質疑，並表示已提出請辭。

而國訓中心在今天召開臨時董事會議，由董事長、教育部政務次長蔡清華主持，會議中除了批准林晉榮的請辭，執行長一職將由61歲的李文彬接任，李文彬過去曾擔任中華職棒大聯盟秘書長及中華職棒事業股份有限公司總經理，並在2014年擔任中信兄弟總經理暨領隊一職。

對於這次找來長期投入棒球運動的李文彬擔任國訓執行長，林德福表示，李文彬過去長期從事職棒相關行政事務，行政工作模式與國訓執行長有不少相似之處，也期盼他未來能夠繼續落實照顧選手與教練的工作。記者連絡到李文彬時，他則表示，目前尚未接獲進一步通知，不方便表示意見。

林德福指出，李文彬將於4月1日正式上任，希望讓亞運的培訓工作無縫接軌，此外，這次董事會議上也針對近來國訓包括吃、住與訓練場地上的糾紛進行討論，希望在亞運最後衝刺階段，能夠透過運動科學來幫助選手提升競技能力。