邁阿密網賽／爆冷拍落偶像大威 柯林斯闖進女單4強

2018-03-29 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



邁阿密網球公開賽再爆冷門，24歲的美國黑馬柯林斯在女單八強賽以6：2、6：3，拍落第八種子、37歲的大威廉絲，闖進最後四強，一直把大威視為偶像的柯林斯賽後難掩激動情緒表示，對她而言這絕對是特別的一刻。

三度在邁阿密女網女單封后的大威於女單八強賽的「美國內戰」中意外落馬，面對首度交手的世界排名第93名的小將柯林斯，全場卻五度遭到對手破發，僅拚戰不到87分鐘就直落二落敗，「我認為我今晚沒有打出我的最佳狀態，不過她每球都有辦法回擊，她打得非常好且攻擊猛烈，每一球都很拚。」賽後大威廉絲說。

從小把大威視為偶像的柯林斯透露，在得知八強賽的對手後，當下自己很難接受要與偶像對決的事實，「我第一次在更衣室看到她（大威廉絲）都快哭了，她一直是我最喜歡的球員，對我而言這絕對是很特別的一刻。」

柯林斯表示，自己對於對於大威有說不盡的尊敬，但今天必須把這個名字拋到腦後並專注在球場上，一分一分的打並且執行教練傳達給的策略，「整場比賽我就是盡自己最大努力，所以不論輸贏與否，我知道我已經盡了最大努力讓自己處於最佳狀態，如果我贏了，那真是太棒了，但如果落敗，我也知道我已經竭盡全力了。」

下一戰柯林斯將面對去年法網女單封后的拉脫維亞女將奧斯塔朋科，這是兩人職業生涯首度交手，「很久以前我們曾經在小比賽中交手過，所以我們現在真的很興奮，她是一名戰士，她贏得法國網球公開賽，這對我是難以置信的機會，我很期待出賽，並相信會是一場絕佳的比賽。」