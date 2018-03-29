遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸：我是被害人

知名球評李亦伸。 聯合報系資料照 分享 facebook

針對女主播張旖旂在昨天午夜在臉書上貼文指控，「在職場上碰過兩次對我影響重大的性騷擾，噤聲很久，我今天選擇說出來。一位是球評李亦伸，一位是攝影吳嘉祐。」

李亦伸剛才終於在臉書上回應，全文如下

首先，我必須跟老婆、家人、親朋好友致歉，給你們添麻煩，這是我最難過的事，

我每天要努力工作、生活、養家，我的時間要花在美好事情上，陪伴家人，跟朋友相處，享受喜好，不是用來回應你們。

各位同業，你們辛苦了。多去報導體育賽事和運動人物故事，不需要把時間浪費在我身上

今天早上講評NBA球賽，在Eleven體育一台(我家是有線電視75台)塞爾蒂克對爵士，這是一場非常精采比賽，播完這種比賽，心情超好，每個人都應該更關注比賽，享受運動賽事。

不知道從何說起，不過我在職場上碰過兩次對我影響重大的性騷擾，噤聲很久，我今天選擇說出來。

一位是球評李亦伸，一位是攝影吳嘉祐。

當我在寶悍任職的時候，因為要宣傳節目所以跟李亦伸一起拍攝影片，李亦伸在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶著我的腰、抓住我的手臂，現場我不知道該如何拒絕這樣的動作，只能盡快拍完，他甚至在某個我必須飛撲到場外地墊的畫面時，說了等一下我跟娃娃要在上面滾嗎？腳本裡面沒有這樣的內容，這句話也讓我覺得很不舒服，拍攝完畢之後，噁心感一直湧上，我跟不在拍攝現場的製作人說如果影片效果不好的話，是不是可以不要播，只能用這種方式展開我微弱的求救，不過當天下班時我仍然撐不下去，在辦公室崩潰大哭，因為我完全不想看到拍攝的畫面，也不知道該怎麼辦，於是同事跟隔壁部門主管幫我向上反映。

隔天我的直屬長官張樹人用電話找我了解情況，重點如下：

1.他看過畫面後理解我的不舒服，跟我說影片效果很好，那些畫面剪掉之後可不可以播

2.為何不早點說，宣傳影片要重拍，時程很趕，這樣子製作人假日要加班

我只跟長官回應，如果今天是你的女朋友碰到這樣的事情，你會問她相關畫面剪掉之後，能不能播嗎？

我另外跟製作人反應長官的回應，製作人希望我理解長官有他的節目壓力，並且問我還能不能主持。

我不懂為什麼發生被騷擾的事情之後，必須犧牲我的主持，大家一直要我理解長官的壓力，那麼我的壓力呢？我在當天下班前就把事情說出來，這樣還是太晚說嗎？節目宣傳時程太短，製作人要趕拍東西，原來也是我的問題？我在主管的承諾不會再發生這類狀況下繼續主持節目，但是第一集我仍然被安排坐在李亦伸旁邊，他在節目中又抓住我的手臂，一邊說話，於是才有我跟張樹人長官的對話記錄。

面對這一件事情，一年多了，我仍然記得那緊抓我手臂的噁心感覺，那手指好像深烙在我的上臂，但是當時寶悍並沒有性平單位，我只能帶著崩潰的情緒繼續工作、甚至在節目上強顏歡笑，下節目之後大哭。我的同事大部分都不知道這件事情，拍攝宣傳影片的人也不知道為什麼廣告要被撤掉。

另一位是攝影吳嘉祐，他在工作時不只一次撥我的頭髮，甚至摸過我的臉，這些行為發生在球場，用很正當的理由，頭髮有東西、頭髮亂了，讓我來不及反應，有時候要閃，他還會用一種你大驚小怪的態度，好像我在計較什麼，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會我們是男女朋友，我想他的行為有多逾矩我也不需要說明了，這位已婚有小孩的攝影，甚至在前東家共事的時候，我覺得他對我太過親近，想保持距離，他反而質問我為什麼變冷淡，對他的稱呼從名字變成吳爸。

因為是工作搭檔，我並不想影響工作氣氛，也不想造成麻煩，所以盡量配合，一起出差的時候他會用質問口氣問我去哪裡，希望所有行動都一起，私下他也提過他女兒滑到我的照片，女兒跟媽媽說我跟她有一起在球場玩，他受到老婆質問，他有澄清沒這件事情，當下我也只能笑笑說怎麼會這樣，可是我覺得很冤枉，因為沒發生過的事情，卻要被球員誤會、被同事老婆誤會，這對我每一天必須一起工作造成莫大壓力。

我離職之後，有天實習生哭著找我說不知道怎麼辦，因為這位攝影吳嘉祐藉口在她實習結束倒數兩天，在電梯前強摟她（當事者強調還有一些令她很不舒服的舉動），我才真正了解那些行為根本不是出自於什麼同事情、大哥哥照顧晚輩，在幾位同事跟我的鼓勵下，實習生調出監視器向寶悍反映，最後結果是寶悍開除這位攝影，答應不再讓他進入公司，不過現在這位攝影仍然有幫寶悍拍攝，出現在比賽現場，據了解是用約聘方式聘用。

當初沒有全部說出來，是因為我不確定自己當時的身心是否能夠承受，因為當時我一觸碰到這些事情，情緒就會崩潰，甚至現在都過了一年多，我也不確定自己是否能夠正面面對，畢竟這段我仍然是邊哭邊打出來，一再聽到前同事說是女生反應過大、沒什麼大不了，小題大作等等的說法，讓我發現，忍著不說並沒有比較好。

我想告訴所有女生、男生，所有受到性騷擾的人，沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你，還有性騷擾事件並不是不能公開討論的事情，當我們一再息事寧人，只給了性騷擾犯持續為所欲為的空間。

很謝謝陪著我走過這段時間的朋友，有些朋友希望我不要繼續說這件事情，是因為擔心我收到更多批評跟閒語，我知道你們心疼，不過如果我不勇敢，沒有人可以代替我堅強，如果唯一讓我遲疑的理由，那就是我擔心家人替我難過。

#MeToo