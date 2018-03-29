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邁阿密女網／擊敗偶像大威 柯林斯續寫黑馬傳奇

2018-03-29 11:34聯合報 記者劉肇育╱即時報導

邁阿密公開賽女單八強賽今天再爆冷門，本屆賽事黑馬的美國選手柯林斯擊敗偶像大威闖進...
邁阿密公開賽女單八強賽今天再爆冷門，本屆賽事黑馬的美國選手柯林斯擊敗偶像大威闖進四強。 美聯社
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邁阿密公開賽女單八強賽今天再爆冷門，被視為本屆賽事黑馬的美國選手柯林斯（Danielle Collins），在今天以6：2、6：3直落二擊敗同胞名將大威廉絲，賽後她難掩情緒的透露，還記得第一次在休息室與大威相遇時，讓她一度激動的快流下淚來。

三度在邁阿密封后的大威，在16強賽拍落挑戰衛冕的英國名將孔塔（Johanna Konta）後，今天8強賽則是碰上世界排名第93名的黑馬柯林斯，在近3輪賽事中柯林斯已擊敗范德維琪（Coco Vandeweghe）、薇基克（Donna Vekic）和普伊格（Monica Puig）等好手，今天連被她視為偶像的大威也成為她黑馬傳奇的故事之一。

柯林斯今天五度從大威手中破發，僅花不到87分鐘就奪下個人生涯首場對戰世界排名前10名選手的勝利，讓過去曾兩度拿下美國大學網球冠軍的柯林斯激動不已，並且表示：「我對於大威有說不盡的尊敬，但今天妳必須把這個名字拋到腦後並專注在球場上，一分一分的打並且執行教練傳達給的策略。」

今年24歲的柯林斯也成為邁阿密公開賽史上首位從資格賽一路打進4強賽的選手，而這也將是她巡迴賽生涯的首場四強賽，不過相較於這些，柯林斯對於能擊敗從小就被她視為偶像的大威更感到興奮，「還記得第一次在休息室看到大威，我幾乎快要哭出來，我整個網球生涯都將她視為偶像，她將會是我這輩子最愛的球員，這是個特別的一刻。」

大威廉絲普伊格

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