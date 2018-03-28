空手道／備戰亞運、放眼奧運 文姿云與男友攜手拚戰

2018-03-28 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國空手道好手文姿云3月在荷蘭公開賽奪金後，不僅世界排名提升到第2名，也逐步以雅加達亞運為目標做調整，今天她與男友徐瑋駿一同出席運動品牌FILA的新品發表會，兩人有志一同表示，雖然目前訓練是以亞運為目標，但絕不會缺席空手道首度登上奧運舞台的參賽機會。

文姿云3月份在荷蘭世界公開賽成功擊敗歐錦賽金牌得主土耳其女將葉坎（Tuba Yakan），奪得今年賽事個人首面金牌，世界排名也提升到第2名，今天以代言人身分出席新品發表會，並獲得20萬元激勵獎金，她說：「其實去年我的調整狀況都不是很好，主要是世界排名掉了很多，希望年初時能夠衝一下，結果變得太想要贏、太想證明自己。」

目前已經在國訓備戰的文姿云，接下來還有包括世界大學錦標賽等賽事要參加，希望能在亞運前調整出最佳狀態：「現在就是做一些戰術的調整和保持好的體能，希望荷蘭拿下金牌只是一個開始。」

文姿云今天也與男友徐瑋駿以「神鵰俠侶」的組合一同出席活動，目前世界排名第10名的徐瑋駿表示，雖然男子空手道的競爭相當激烈，但對於今年亞運奪牌他也充滿信心：「依照現在國內的訓練方式和內容，其實我們是很有機會的。」