登山／歐都納玩登小百岳頒獎 歷屆完百認證創新高

2018-03-25 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



歐都納玩登台灣100座小百岳合影。圖／歐都納提供 分享 facebook 歐都納長期投入戶外山野活動，除推動海外高山攀登探險，並致力於台灣登山活動向下扎根，自2011年啟動「玩登小百岳」活動，至今已邁入第七屆。

今年玩登小百岳認證活動，通過50岳認證有154人、100岳有125人，完百認證人數首次突破百人紀錄，是歷屆完百認證最多的一次。

歐都納第七屆玩登小百岳頒獎典禮，今天在台灣第一個整合生態教育循環經濟、山岳的全方位戶外展館「歐都納戶外山野勇氣館」試營運的同時舉行，別具意義。期望能讓大眾從不同角度透過台灣山野的歷史、人物與重要里程碑，進而鼓勵大眾走向戶外，走向健康，並為台灣的戶外山野文化留下珍貴紀錄。

玩登小百岳活動老少皆宜，本屆完百勇士年齡層從7歲到66歲，其中7歲的陳紹桓完登小百岳，是今年最年輕的勇士，自3歲起跟著爸媽一起爬山，從剛開始在爸爸保護下半自助前進，到慢慢自己可以完登。

今年也是21歲以下完百勇士最多的一屆，顯見戶外健行登山年齡層有下降趨勢，從去年3%上升到11%。此外，今年共同完百的夫妻檔有15組，而家庭親子組有6組都是歷屆最多，不僅讓全家一起走出戶外贏得健康，也增進夫妻及親子感情。

歐都納董事長程鯤表示，山的美麗及感動從這些獲獎者的身上，可以深深的感受到，特別是今天的頒獎典禮選在南投魚池鄉的歐都納戶外山野勇氣館，原為廢棄學校光明國小，為廢棄國小活化成功範例，獲環教認證，符合歐都納環保愛地球的理念。