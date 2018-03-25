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邁阿密網賽／遭觀眾死亡威脅 伍妹憂球場安危

2018-03-25 14:33中央社 邁阿密24日綜合外電報導

參加邁阿密網賽的伍茲妮雅琪說受到觀眾死亡威脅。 美聯社
參加邁阿密網賽的伍茲妮雅琪說受到觀眾死亡威脅。 美聯社
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澳洲網球公開賽女單冠軍、丹麥甜心伍茲妮雅琪今天表示，她前一天在邁阿密網賽出戰波多黎各選手普伊格期間，自己和家人被觀眾言語攻擊還遭死亡威脅，有人「要我父母親死」。

第2種子的伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）昨天面對普伊格（Monica Puig），先以6-0拿下首盤，但接著以兩盤4比6落敗，打道回府。

路透社報導，伍茲妮雅琪在推特貼文說，大會人員和保全沒拿出任何作為來避免這場言語攻擊。然而，邁阿密網賽大會表示，他們不知道比賽期間有任何威脅，如果接到通知會立即出面處理。

法新社報導，伍茲妮雅琪推文說：「我完全了解網球有輸有贏。」

「然而，昨晚比賽期間，觀眾席中有人威脅我的家人，要我父母親死，用我無法在這裡重述的辭彙稱呼我，還叫我未婚夫的姪子和姪女（他們才10歲）坐下閉嘴。」

「保全和工作人員在避免整件事上毫無作為，甚至容忍這種事發生。我向來鼓勵球迷替自己喜歡的選手加油，我在艱困環境中也愈打愈勇，不過一旦越過某些界線，就會讓兩方打起來都很辛苦。」

她最後說：「但願邁阿密網賽大會選擇嚴肅看待這件事，因為這會對下一代網球選手和球迷設下很糟的先例。」

伍茲妮雅琪的未婚夫大衛李（David Lee）過去是美國職籃NBA球星，征戰12個球季後退休。他今天推文說，邁阿密「氛圍噁心」，「希望有人拿出作為來避免這件事再度發生」。

David LeeNBA
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