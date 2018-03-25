邁阿密網賽／費德勒爆冷出局 下周讓出球王寶座

2018-03-25 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



費德勒。 美聯社 分享 facebook 上一站在印地安泉名人賽男單衛冕失利的「瑞士特快車」費德勒，本周轉戰邁阿密，卻在拚戰2小時21分鐘後，以6：3、3：6、6：7（4：7）遭到從會外賽打進來的澳洲選手庫金亞起斯（Thanasi Kokkinakis）拍落，在邁阿密網球公開賽男單次輪爆冷出局，也讓費德勒在下周讓出世界球王寶座。

尋求在邁阿密衛冕的費德勒，今天次輪碰上世界排名第175的21歲澳洲小將，庫金亞起斯靠外卡才能打資格賽，不過他表現令人驚豔，從資格賽一路挺進，次輪碰上手握20座大滿貫金盃的費德勒展現韌性，儘管先讓費德勒破了1個發球局讓出首盤勝利，但他後來居上，以逆轉之姿爆冷淘汰當今世界球王，寫下驚奇。

費德勒在今年2月的鹿特丹公開賽奪冠後重回球王寶座，這次邁阿密公開賽必須挺進8強才能維持世界第1的位置，今天費德勒止步次輪，也代表下周的世界排名又將產生變化，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）再度擠下費德勒登上球王寶座。

決勝盤在搶7中落敗而遭到淘汰的費德勒賽後難掩失望，他表示，「我應該要拿下這場比賽的，這就是我現在的感想。」

費德勒也給予對手肯定，「我一直都很喜歡庫金亞起斯的比賽，很開心他能夠在大舞台上表現出來，這對他的職業生涯來說會是一個很大的成果，我希望這場比賽後能給予他更多啟發。」而費德勒隨後也宣布，自己將退出今年的紅土賽季，包含法國網球公開賽。