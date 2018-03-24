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足球／周定洋關心台灣青訓 走訪陳信安學校

2018-03-24 23:33中央社 台北24日電

關心台灣足球青訓狀況的華裔英籍球員周定洋，今天前往台北大佳河濱公園迎風球場觀摩陳信安足球學校的青訓課程，在與該校U18菁英梯隊一起暖身後，他特別叮嚀球員在場上要記得彼此溝通。

周定洋此次返台，原訂加入中華隊踢27日在台北田徑場迎戰新加坡的亞洲盃資格賽，但因對報到時間認知的落差，讓中華隊總教練懷特（Gary White）最後未圈選周定洋入隊。

在未入選中華隊的情況下，周定洋將回到母隊羅斯郡隊，繼續蘇格蘭超級聯賽的賽事，但在離開台灣前，心繫台灣青訓狀況的他，在今天特地走訪陳信安足球學校。

在觀摩訓練課程期間，周定洋除換上球鞋與陳信安足球學校U18菁英梯隊選手動態暖身與練習傳球，也與前國家隊總教練、台灣唯一的亞足聯（AFC）職業級教練陳信安交換許多足球青訓的心得與想法。

周定洋表示，陳信安足球學校U18的小將，對於基本動作的嫻熟以及比賽戰術的了解，讓他印象十分深刻，他也分享自己的踢球心得，建議球員們在賽場上要加強溝通，無論透過聲音、語言、動作，都有助隊友之間的溝通順暢，並強化團隊的合作，達到整體配合的流暢度。

周定洋提到，邁向職業球員之路是需要堅持的，有志以足球為業的人，必須要投入比別人更多的時間訓練，「你能做的就是督促自己、相信自己，相信最終一定會達到目標」。

陳信安田徑羅斯
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