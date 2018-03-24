親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板就奪勝

LPGA／起亞菁英賽次輪 徐薇淩並列第7名

2018-03-24 16:11中央社 台北24日綜合報導

台灣高球女將徐薇淩。 聯合報系資料照
台灣高球女將徐薇淩。 聯合報系資料照
分享

台灣高球女將徐薇淩今天在起亞菁英賽次輪繳出6鳥、0柏忌，低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿6桿的138桿成績並列第7，順利獲得晉級。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金180萬美元的起亞菁英賽，當地時間22日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

首輪表現震盪，交出6隻小鳥、3個柏忌、1個3柏忌，平標準桿72桿的徐薇淩，次輪找回準星，整場比賽抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿6桿的138桿成績讓排名上升到並列第7名，順利獲得晉級。

錢珮芸首輪打出5鳥、3柏忌，低於標準桿2桿的70桿，次輪她雖抓下5隻小鳥，但吞下2個柏忌和2個雙柏忌，以高於標準桿1桿的73桿交卡，兩輪合計低於標準桿1桿的143桿並列59名，同樣取得晉級資格。

曾雅妮、龔怡萍在打完前兩輪後，分別以高於標準桿2桿的146桿、高於標準桿11桿的155桿，排在並列94名、並列139名，兩人都無緣晉級。

美國女將克爾（Cristie Kerr）首輪打出5鳥、0柏忌，低於標準桿5桿的67桿，次輪她再飆出8鳥、0柏忌，低於標準桿8桿的64桿，兩輪合計低於標準桿13桿的131桿位居領先位置。（編輯：方沛清）

徐薇淩高爾夫曾雅妮
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

邁阿密女網／謝淑薇女雙首輪敗 單打拼前球后

2018-03-24 08:17

世足／C羅熱身賽連中兩元 葡萄牙逆轉埃及

2018-03-24 10:29

羽球／戴資穎與科技部長聯手 不敵南科冠軍

2018-03-24 13:39

桌球／德國公開賽 鄭怡靜女單進8強

2018-03-24 11:37

世足／熱身賽 法國慘遭哥倫比亞逆轉

2018-03-24 10:29

邁阿密網賽／小約在男單首輪落馬 十年來首吞三連敗

2018-03-24 09:56

世足／熱身賽 阿根廷2比0勝義大利

2018-03-24 09:46

世足／穆勒長射砲 熱身賽德國踢平西班牙

2018-03-24 09:46

世足／熱身賽 英格蘭1比0首勝荷蘭

2018-03-24 09:46

世足／熱身賽 巴西3比0擊敗地主俄羅斯隊

2018-03-24 07:36

足球／遺憾溝通結果 周定洋盼未來再披台灣戰袍

2018-03-23 21:20

舉重／遭疑A伙食費 國訓執行長：去留事小名節事大

2018-03-23 17:47

舉重／回應林敬能指控 國訓中心主動送政風調查

2018-03-23 17:16

足球╱掰了曼聯 伊布加盟美國銀河隊

2018-03-23 16:54

足球╱「閃電」波特想進曼聯 先試訓多特蒙德

2018-03-23 16:49

足球／中華隊25日簽票會 籲球迷塞爆台北田徑場

2018-03-23 16:02

足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

2018-03-23 15:09

足球／周定洋說明事件原委 遭除名感到無奈

2018-03-23 13:10

足球／周定洋逾期報到被除名 足協：已事先聯繫

2018-03-23 12:16

舉重／金牌教練控A錢 國訓中心執行長駁斥

2018-03-23 11:11
看更多

熱門文章

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板奪首勝

2018-03-24 15:51

NBA／勇士逆轉老鷹 柯瑞29分但再度傷退

2018-03-24 15:10

MLB／挨頭部觸身球 一朗裝失憶認不出卡諾

2018-03-24 07:01

NBA／艾德里奇新高45分 馬刺延長賽險勝爵士

2018-03-24 12:52

NBA／勇士贏球傷柯瑞 麥基：我會為他祈禱

2018-03-24 15:30

韓職／排左投扛開幕戰 教頭：王維中對誰皆王牌

2018-03-23 17:19

韓職／球團給禮遇 王維中開幕戰捕手自己選

2018-03-24 07:21

NBA／沙加緬度抗議遊行 國王贏球少了喜悅

2018-03-23 17:05

韓職／王維中受台媒重視 3家電視台詢問轉播權

2018-03-23 16:30

NBA／哈登三分球8投0中 連79場命中紀錄中斷

2018-03-24 00:14

NBA／詹姆斯三節拿27分 騎士輕取太陽4連勝

2018-03-24 15:15

日職／陽岱鋼3支2無緣台灣對決 宋家豪中繼無失分

2018-03-23 21:37

MLB／田中將大5.2局失1分 賈吉改打第一棒

2018-03-24 08:08

MLB╱最沒架子球星 隊友讚楚奧特純真如8歲童

2018-03-23 18:18

韓職／第一印象就是帥 教頭盼王維中當「王」

2018-03-23 18:02

MLB／巨人3號先發傷完換1號 邦賈納左手骨折

2018-03-24 08:09

韓職／新球適應良好 王維中：握起來像3A

2018-03-24 00:04

韓職／開幕戰先發登板 王維中琢磨「第一球」

2018-03-24 00:00

NBA／衛少決勝節砍17分 雷霆澆熄熱火排名上升

2018-03-24 15:26

MLB╱成熟+經驗 楚奧特春訓44打席無三振

2018-03-23 18:15

中職／開季26人名單 象徵意義大於實質

2018-03-23 18:16

韓職／王維中登恐龍戰報「投手丘就拜託你了」

2018-03-24 12:45

韓職／王維中年輕又上過MLB 球星隊友：拿15勝

2018-03-23 19:21

棒球／A級國家級教練證 陳金鋒拿到手

2018-03-23 17:14

MLB／春訓最終戰完美 克蕭防禦率0等開幕

2018-03-24 08:51

中職／「全富武莊」應援 啦啦隊首度擴編

2018-03-23 17:42

NCAA男籃／擠身8強 芝加哥羅耀拉奇蹟再現

2018-03-23 16:38

羽球／戴資穎與科技部長聯手 不敵南科冠軍

2018-03-24 13:39

SBL／夏普全能演出 台啤保晉級季後賽生機

2018-03-23 20:21

SBL／富邦3分險勝金酒 中段班排名三隊互咬

2018-03-23 23:16

中職／王維中韓職初登板 哥哥王躍霖也期待

2018-03-23 19:36

韓職／王維中初登板 台灣球迷到韓國支持

2018-03-24 12:33

邁阿密女網／謝淑薇女雙首輪敗 單打拼前球后

2018-03-24 08:17

中職／新球季開打 新秀爭出頭、老將拚紀錄

2018-03-24 00:07

足球／遺憾溝通結果 周定洋盼未來再披台灣戰袍

2018-03-23 21:20

舉重／遭疑A伙食費 國訓執行長：去留事小名節事大

2018-03-23 17:47

中職／狀元郎開幕戰蹲捕 廖健富興奮多於緊張

2018-03-23 18:18

NBA／羅瑞大三元 暴龍對戰籃網12連勝

2018-03-24 15:20

中職／4年內3度開幕戰相逢 猿戰中信老梗開新枝

2018-03-24 09:19

中職／6度執教開幕戰史上最多 洪總心情小緊張

2018-03-24 09:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top