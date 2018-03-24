邁阿密網賽／女雙首輪 謝淑薇意外出局

2018-03-24 11:36 中央社 台北24日電



謝淑薇女雙雖無法繼續挺進。 路透 分享 facebook 台灣網球好手謝淑薇，本週在邁阿密網賽和羅馬尼亞女將尼庫勒斯古聯手，可惜在女雙首輪以0比2不敵烏克蘭的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic），首輪出局。

邁阿密網賽是男、女共站的大賽，女子組總獎金就高達797萬2535美元（約新台幣2.34億），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴則為大會女雙第2種子。

謝淑薇若女雙挺進第2輪，原有望和「詹家姊妹」詹詠然和詹皓晴再度捉對廝殺，沒想到上一戰才在印地安泉女雙奪冠的謝淑薇，轉戰邁阿密後竟在首輪栽跟頭，也讓次輪可望上演的「台灣內戰」提前破局。

首盤謝淑薇和尼庫勒斯古（Monica Niculescu）的「謝尼配」開局狀況極佳，前7局兩度成功破發，一度取得5比2大幅領先，可惜比賽尾盤遭遇亂流，遭對手連保帶破，一口氣連丟5局，反倒以5比7棄守。

從絕對領先打到首盤先丟，「謝尼配」氣勢重衰，次盤一路挨打，早早就陷入1比4落後，第6局兩人就算成功破發，怎奈氣勢無法延續，第7局又被手破發得逞，最終以2比6吞敗，止步女雙32強。

謝淑薇女雙雖無法繼續挺進，好在單打近況極佳的她，已順利挺進邁阿密女單第3輪，而她下一戰對手將是前世界球后，目前世界排名第6的捷克名將普里斯科娃（Karolina Pliskova）。