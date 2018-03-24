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邁阿密網賽／小約在男單首輪落馬 十年來首吞三連敗

2018-03-24 09:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

生涯在邁阿密網賽拿下6冠的約克維奇Novak Djokovic），今天在男單首輪慘遭滑鐵盧，以3：6、4：6輸給世界排名第47的法國普瑞爾（Benoit Paire），十年來第一次吞下三連敗。

約克維奇因肘傷休息6個月，選擇在今年初的澳網復出，不過在16強止步，印地安泉更在第二輪首戰就敗給世界第109的日本選手丹尼爾太郎，加上今天的落敗，讓這位前球王自2007年後第一次嚐到三連敗滋味。

約克維奇表示，「我在努力了，不過看起來沒有什麼效果，目前打球的狀況明顯感覺不太理想，我當然希望回到過往打球的水準，不過目前看來還不可能。」

約克維奇總共被破發4次，只向對手逼出過一次破發點，約克維奇表示，「我一開始啟動得太快，結果很快就沒力了，對手發球又很穩，我沒有機會突破他，他每一球都又好又準，一切發生得太快了。」

連續出賽印地安泉、邁阿密兩場硬地賽，約克維奇希望在去歐洲打紅土賽事前，先調整好自己的步伐，但不代表不想贏球，「如果我覺得自己無法贏球，我是不會上場的，我喜歡網球，有許多人支持我，不過我目前還無法達到他們預期的水準，不過人生還是要過。」

約克維奇Novak Djokovic澳網
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