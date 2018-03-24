邁阿密女網／謝淑薇女雙首輪落敗 明戰前世界球后

2018-03-24 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



上周剛在印地安泉女雙封后的謝淑薇，今天在邁阿密網賽女雙首輪出賽，改與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）搭檔卻陷入苦戰，面對小朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）／克魯妮琪（Aleksandra Krunic）組合，最終以5：7、2：6落敗，無緣晉級。

謝淑薇與妮可拉絲克都兼打女單，謝淑薇更是連三天出賽，對身體體能是一大考驗，今天開賽「謝妮配」先遭破發，但靠著默契回破2局，反倒以5：2率先聽牌，但關鍵發球局未拿下，反倒遭對手兩度破發，最終連丟5局讓出首盤。

第二盤一開賽就連丟4局，雖然一度回破，但盤末發球局仍失守，在這場1小時18分的賽事中飲恨，無緣晉級次輪，與詹詠然、詹皓晴再演台灣內戰。

詹詠然、詹皓晴是賽會第二種子，明天將在女雙首輪出賽，面對拉托維亞搭擋歐奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／塞維絲托娃（Anastasija Sevastova），原本謝、詹若都順利晉級，就會在第二輪碰頭。

謝淑薇明天繼續在女單出賽，挑戰台將紀錄，她闖進第三輪已經追平退役前輩王思婷在1995、1996年的紀錄，就看能否再創佳績，對手是前世界球后、第5種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。