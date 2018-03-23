足球／賽前遭割捨 周定洋盼有朝一日再披台灣戰袍

2018-03-23 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台英混血足球國腳周定洋原定回台投入27日的亞洲盃資格賽主場對上新加坡隊之戰，不過卻因報到日期雙方出現問題，中華足球協會秘書長陳威任及總教練懷特討論後決議將周定洋排除在此次參賽球員名單之外，而稍早在中華足協、懷特及周定洋3方都做出回應後，今晚周定洋再度發出聲明，請協會安排最快航班，盡速回歸隸屬球隊訓練，以備戰下周六賽事，他也表示期待有朝一日再度披上台灣戰袍。

周定洋最新聲明稿中表示，自己從未接獲20日報到或抵台即報到之訊息，遺憾這次的溝通結果，並請協會安排最快航班，儘速回歸隸屬球隊訓練，以備戰下周六硬仗。

以下是周定洋委託律師林殷廷聲明全文如下：

一、 本人曾與總教練達成民國107年3月23日報到之共識，並多次透過委任律師通知中華民國足球協會秘書長，此有相關訊息可供證明，至今此協議從未有任何調整及變動。

二、 本人隸屬之羅斯郡足球俱樂部雖接獲足球協會之邀請函，惟邀請函所示期間，僅係確保球員可以離隊，至於其他細節如航班、報到、訓練等，應由球員與足球協會協議，而非使球員於函示期間 無條件接受協會或國家隊之安排。

三、 羅斯郡足球俱樂部尊重本人與足球協會之協議，亦知悉本人將於 107 年 3 月 23 日至國家隊報到，其從未允諾足球協會任何報到日期，更無本人應於107年3月20日報到或抵台即報到之訊息，實非協會聲明所記載。

四、 本人於同年月20日抵達台灣，而協會從未告知將派人接機，故本人已自行安排。豈料，突有未曾謀面之協會代表，告知本人應上車並即刻報到，惟無論係依 FIFA 規定或雙方協議，並無所謂「抵達台灣需即刻報到之無理要求」。

五、 經上述突發狀況，本方仍續行溝通，盼雙方能取得共識，惜協會秘書長於不到24小時內，以訊息方式由律師轉達本次賽事無須報到之噩耗，惟此時距約定報到時間尚有二日，令本人感到惋惜。

六、 本人身為職業運動員，於賽季期間，無論國家隊徵召與否，皆高度自我要求，並保持備戰狀態，毫無任何鬆懈。