舉重／回應林敬能指控 國訓中心主動送政風調查

2018-03-23 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



國家舉重隊教練林敬能繼日前針對國訓中心飲食有所批評後，今天又在個人臉書上發表「A走伙食費」一論，國訓中心今天下午也發出聲明稿表示，林敬能近日屢次發表有損國訓中心的言論，為維護中心形象，目前已主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查。

國訓中心在新聞稿中指出，林敬能的批評不但影響國訓中心名譽及形象，亦對今年亞運之團隊士氣造成打擊。針對「A走伙食費」一論，為釐清本案，以正視聽，國訓中心正主動送請監督機關教育部政風處、監察院審計部進行調查，若有必要時亦請檢調單位協助辦理，以維護中心清新形象。

對於林敬能指控國訓中心大幅新聘員工，其中不乏與執行長關係密切人員，並挪用伙食費支付薪水，國訓中心在聲明稿中強調，各單位所需人力皆以考用合一，依中心人員進用作業要點之規定，所有聘用人員須通過公開甄試（筆試與面試）後始得任用。

至於中心教練選手之伙食費用及餐廳人力工資費用，是依據「國家運動訓練中心伙食管理會設置要點」執行，並透過每月例行會議之監督機制有效控管餐廳運作及財務管理，其中伙食會委員除中心一級主管以上人員外，亦聘請各培訓隊教練（含林敬能教練）擔任委員，以確保伙食品質，而伙食費皆用於教練選手伙食事項（包括主副食、飲品及水果）。

國訓中心最後強調，目前正是選手積極培訓階段，中心亦會盡力做好與教練、選手的溝通，使其能全心全力專注於訓練過程，爭取未來好的成績。