親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

川普對中祭關稅 道瓊指數大跌724.42點

邁阿密女網／謝淑薇單打晉32強 台將第二人

2018-03-23 07:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

台灣女將謝淑薇在邁阿密女網賽單打連過兩關，今天在第二輪以7：5、6：2擊敗第32種子的羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea），成功晉級32強賽，不過下一場將對上第5種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

謝淑薇過去在邁阿密女單最佳成績是2013年打進第二輪，今天不僅突破個人紀錄，也成為繼王思婷後，第2位晉級邁阿密女單第三輪的台灣球員。

開賽謝淑薇與柯絲塔亞互破發球局，第5局雙方糾纏，出現8次平手，最終謝淑薇錯失破發機會，下一局又遭破，陷入2：5的落後局面，不過謝淑薇成功化解盤末點，反倒連趕5局拿下首盤。

次盤謝淑薇雖然一開始就兩度破發，加上上一盤連拿8局，第5局雖然被破發中止氣勢，但謝淑薇下一局立刻破回，取得4：1優勢後，雙方互保，謝淑薇最終以6：2拿下勝利。

謝淑薇目前世界排名第61，在闖過首輪後，連兩場都遭遇硬仗，今天先力克世界排名33的柯絲塔亞，下一輪對上的捷克好手普莉絲可娃曾在去年登頂球后，目前世界排名第6。

謝淑薇明天將在女雙首輪出賽，揮別在印地安泉奪冠拍檔捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova），改與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）搭配，將對上烏克蘭小朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）及塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）搭擋。

謝淑薇
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

國體法修法／桌協、殘總 章程未修遭警告

2018-03-23 00:15

體改／桌協、殘總遭警告 體育署不樂見非常手段

2018-03-22 17:06

世足／為賽事暖身 開幕戰用球上太空

2018-03-22 14:38

邁阿密女網／擊敗兒時偶像小威 大坂直美晉級

2018-03-22 11:02

邁阿密女網／謝淑薇單打首輪勝 雙打有望碰詹家

2018-03-22 10:35

熱門文章

NBA／詹姆斯35分17助攻 騎士斷暴龍客場連勝

2018-03-22 09:59

NBA／哈沃德「雙30」剪網 黃蜂演23分逆轉秀

2018-03-22 12:15

NBA／雷納德遲不復出 吉諾布里難掩失望

2018-03-22 09:18

NBA／詹姆斯17助攻0失誤 騎士代總教練讚嘆

2018-03-22 12:10

NBA／季後賽新增附加賽？ 詹姆斯堅決反對

2018-03-22 10:27

MLB／失去平衡還飆三振 達比修：今日最佳好球

2018-03-22 08:53

NBA／千顆三分球達陣 勒夫：因為詹姆斯更特別

2018-03-22 13:35

NBA／詹姆斯屠龍 35分17助攻0失誤NBA第一人

2018-03-22 15:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top