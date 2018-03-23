邁阿密女網／謝淑薇單打晉32強 台將第二人

2018-03-23 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



台灣女將謝淑薇在邁阿密女網賽單打連過兩關，今天在第二輪以7：5、6：2擊敗第32種子的羅馬尼亞女將柯絲塔亞（Sorana Cirstea），成功晉級32強賽，不過下一場將對上第5種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。

謝淑薇過去在邁阿密女單最佳成績是2013年打進第二輪，今天不僅突破個人紀錄，也成為繼王思婷後，第2位晉級邁阿密女單第三輪的台灣球員。

開賽謝淑薇與柯絲塔亞互破發球局，第5局雙方糾纏，出現8次平手，最終謝淑薇錯失破發機會，下一局又遭破，陷入2：5的落後局面，不過謝淑薇成功化解盤末點，反倒連趕5局拿下首盤。

次盤謝淑薇雖然一開始就兩度破發，加上上一盤連拿8局，第5局雖然被破發中止氣勢，但謝淑薇下一局立刻破回，取得4：1優勢後，雙方互保，謝淑薇最終以6：2拿下勝利。

謝淑薇目前世界排名第61，在闖過首輪後，連兩場都遭遇硬仗，今天先力克世界排名33的柯絲塔亞，下一輪對上的捷克好手普莉絲可娃曾在去年登頂球后，目前世界排名第6。

謝淑薇明天將在女雙首輪出賽，揮別在印地安泉奪冠拍檔捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova），改與羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）搭配，將對上烏克蘭小朋達蘭柯（Kateryna Bondarenko）及塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）搭擋。