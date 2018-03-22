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陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

圖輯／WSBL台元以76:49勝台電 取得冠軍賽門票

2018-03-22 19:37聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台元對台電，晚上在板橋體育館舉行，終場台元以76:49勝台電，順利取得冠軍賽門票，台元吳盈潔一個人獨得39分，得分為兩隊之冠。

台元對台電，台元吳盈潔一個人獨得39分，得分為兩隊之冠。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元吳盈潔一個人獨得39分，得分為兩隊之冠。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元吳盈潔（右）一個人獨得39分，得分為兩隊之冠。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元吳盈潔（右）一個人獨得39分，得分為兩隊之冠。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元蘇苡瑈（右）與台電郭佳紋（左）拚搶激烈。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元蘇苡瑈（右）與台電郭佳紋（左）拚搶激烈。記者陳正興／攝影
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台元對台電，終場台元以76:49勝台電，順利取得冠軍賽門票，球員們在場中擊掌慶祝...
台元對台電，終場台元以76:49勝台電，順利取得冠軍賽門票，球員們在場中擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元吳盈潔一個人獨得39分，雖隊友最後將球傳給她，仍未能再得分，神情...
台元對台電，台元吳盈潔一個人獨得39分，雖隊友最後將球傳給她，仍未能再得分，神情覺得有些可惜。記者陳正興／攝影
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