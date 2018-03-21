放眼巴黎奧運 運動菁英育才計畫7月檢測

2018-03-21 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



運動菁英育才計畫去年啟動，中華奧會主席林鴻道。 報系資料照 分享 facebook 中華奧會運動菁英育才計畫從去年4月主席林鴻道宣布捐款2000萬啟動以來，主要鎖定8到18歲之年輕選手，希望放眼2024年巴黎奧運12個有機會奪牌的個人項目進行人才培育，而今年7月將展開第二年的計畫檢測，作為選手成長之評估參考。

構想3年並在去年啟動的運動菁英育才計畫，選定體操、游泳、田徑、射擊、射箭、柔道、跆拳道、羽球、桌球、網球、舉重和高爾夫12個項目進行人才培育，目標是放眼2024年巴黎奧運。

該計畫邀請了各界關心運動的專家學者及卓越運動員組成團隊，從選才、育才、訓練到照顧等各層面，並運用運動科學、運動傷害、營養、醫療等各方面專業知識，對選手進行全面性的照顧。

在去年7月與9月進行了三階段達百餘人的統一檢測，針對選手身體型態與身心素質進行測量後，今年7月上旬將展開第二年的計劃檢測，作為選手成長評估參考，而今年該計畫也已舉辦中部、南部及台東和花蓮4場選手和教練關懷餐會，了解其需求。

林鴻道表示，運動菁英育才計畫盼提供7年的計畫奧援，每年將投入2000萬的經費供計畫運作，也希望政府、企業一起加入，為選手及教練打造最健全的體育環境，未來也將會繼續辦理各項工作，並將整合資源、規劃分項之教練交流會、關懷選手和拋磚引玉當作未來推動之方向。