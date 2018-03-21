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圖輯／WSBL國泰人壽對台元

2018-03-21 20:37聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

WSBL晚上在板橋體育館舉行，由國泰人壽出戰台元，終場由國泰人壽以85:67拿下勝利，球員們在場中擊掌歡呼。

WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽楊晴（右三）不慎後腦著地，疼痛不已。記者陳...
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽楊晴（右三）不慎後腦著地，疼痛不已。記者陳正興／攝影
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WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽韓雅恩（中）飛身帶球上籃。記者陳正興／攝影
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽韓雅恩（中）飛身帶球上籃。記者陳正興／攝影
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WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽黃英利（右）與台元彭曉彤（左）爭搶籃板球激...
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽黃英利（右）與台元彭曉彤（左）爭搶籃板球激烈。記者陳正興／攝影
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WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽楊晴（右）不慎後腦著地，在球隊防護員陪同下...
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽楊晴（右）不慎後腦著地，在球隊防護員陪同下場休息。記者陳正興／攝影
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WSBL\ 國泰人壽出戰台元，終場國泰人壽以85:67拿下勝利，球員們在場中擊掌...
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，終場國泰人壽以85:67拿下勝利，球員們在場中擊掌歡呼。記者陳正興／攝影
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WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽李宥叡（左）外線跳投。記者陳正興／攝影
WSBL\ 國泰人壽出戰台元，國泰人壽李宥叡（左）外線跳投。記者陳正興／攝影
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