足球／爭西甲射手王 C羅強大祕密只靠這招

2018-03-21 16:02 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



C羅。 美聯社 分享 facebook

皇家馬德里本季已經沒有太多機會阻擋巴塞隆納拿下西甲聯賽冠軍，但C羅納度（Cristiano Ronaldo）近期狀況絕佳，向梅西（Lionel Messi）發起挑戰、爭奪西甲射手王。

C羅納度日前在西甲聯賽中上演「大四喜」後，目前以22球位列西甲射手榜次席，比梅西少三個進球。西甲本季還剩九輪較量，兩人的進球大戰仍存懸念。

身為皇馬絕對核心，C羅納度比梅西大兩歲多，對於他在33歲的年齡仍能保持高效進球的秘訣，皇馬主教練席丹（Zinedine Zidane）透露了其中一個重要原因。

「C羅真的是難以置信地充滿進取心，每一次訓練，他都會全情投入，每一個技術環節的訓練，他都會毫無保留地付出全部。」席丹說，「舉個例子，就算只是在訓練中的點球機會，他都會用最大的專注度去罰點球。」

「C羅為什麼是C羅？這就是他與其他球員的不同之處，」席丹讚揚。

在過去參加的八場各項賽事中，C羅場均至少打進一球。在近11場比賽中，這位皇馬巨星更是打入了21球。

不過，上季梅西以37個進球奪得西甲射手王。C羅上次問鼎聯賽射手榜還是在2015年，那季他打進48球，與梅西在2011-2012賽季創造的單季50球紀錄只差兩球。

「希望他能追上梅西。」席丹說，「這對於他和我們球隊而言都很重要，當他表現好時，全隊都能踢好，他可以把一種重要的正能量傳遞給全隊。」

兩位巨星本季還有直接過招的機會，巴薩和皇馬將於5月上演西甲聯賽的「國家德比」，在歐冠聯賽中兩隊也還有可能相遇。