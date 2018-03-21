六堆運動會／老舊釘鞋 牽起張克定和曾財華情誼

2018-03-21 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



曾財華。記者 吳思儀／攝影 分享 facebook

一雙老舊的西德製麂皮釘鞋，蘊藏著六堆運動會一段溫馨感人的故事，最初的男子100公尺記錄保持人張克定，為了鼓勵後起之秀曾財華，承諾他只要打破自己高懸已久的紀錄，就贈送一雙釘鞋。

曾財華說：「這雙釘鞋對我來說非常具有意義，當初我的成績都沒進步，但老師（張克定）不斷鼓勵我；至今這雙釘鞋我一直珍藏地掛在家中，提醒自己要知恩圖報，將老師的精神傳承下去。」

過去運動科學不發達，國內選手鮮少出國移地訓練，大多是用土法煉鋼的方式鍛鍊，也因此張克定在100公尺所保持的10秒8紀錄，高懸多年無人可破。

曾財華回憶說道：「那時候老師的紀錄保持了大約30、40年，都沒有被破紀錄，有一天他告訴我，如果我能破他的紀錄，就送我一雙釘鞋。」

張克定送給曾財華的釘鞋。圖／取自神準國際行銷臉書。 分享 facebook

當曾財華聽到張克定要送他釘鞋時，感到非常興奮，他說：「以前的選手，要有一雙釘鞋很不容易，加上我沒有錢，因此為了要得到那雙釘鞋，下定決心非要破紀錄，否則絕不罷休。」

但田徑選手要進步0.1秒的速度，要花多年時間才能突破。曾財華表示，那時候為了要破紀錄，365天都沒休息，每天跑步去學校鍛鍊，風雨無阻，非常辛苦。

最終皇天不負苦心人，曾財華跑出10秒6的成績打破紀錄，張克定依約贈送釘鞋。曾財華說：「這雙釘鞋還是老師特別打電話，去西德訂製的麂皮釘鞋；而在40多年前，一雙釘鞋幾乎是公務員一個月的薪水。」

自從收到這雙釘鞋後，曾財華穿著它出征大小戰役，並跑出10秒4的成績，達到參加1976年蒙特婁奧運的參賽標準。曾財華說：「老師給我的激勵非常大，到現在我一直將這雙鞋掛在家中，當作留念。」

六堆運動會則是張克定和曾財華結下情緣的關鍵，曾財華說：「以前選手的舞台很少，所以只要有比賽機會就會多參與，也因為有六堆運動會，我才有機會被老師發現短跑的天賦。」

今年第53屆六堆運動會，將在本月31日及4月1日於長治鄉舉行，這雙充滿故事的釘鞋，將在六堆運動會特展中展出。曾財華說：「我和老師都是客家人，現在我期望能將客家人堅持、不放棄的硬頸精神，傳承下去。」