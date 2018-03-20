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陳師孟要諷扁舞台劇者道歉 孫大千：當自己是神？

WSBL / 國泰人壽對台電 98:59 國泰勝

2018-03-20 21:33聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

WSBL /  WSBL晚上在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，終場國泰人壽以 98:59 拿下勝利。

WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽林...
WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽林育庭第四節三分線頻頻建功。記者陳正興／攝影
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WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽黃...
WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽黃英利（左）在對手嚴密防守下跳投。記者陳正興／攝影
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WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽歐...
WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽歐婕（左）籃底下投籃得分。記者陳正興／攝影
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WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽鄭...
WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，國泰人壽鄭伊秀（左）外線跳投。記者陳正興／攝影
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WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，台電吳怡萱...
WSBL /  WSBL昨晚在板橋體育館進行比賽，由國泰人壽出戰台電，台電吳怡萱（右）突從後方飛入，搶走籃板球。記者陳正興／攝影
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