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印地安泉網賽／敗在搶7 費德勒囊中冠飛了

2018-03-20 00:32聯合報 記者吳思儀／綜合報導

費德勒在印地安泉網賽男單決賽失分後，發洩情緒的大叫。 美聯社
費德勒在印地安泉網賽男單決賽失分後，發洩情緒的大叫。 美聯社
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手握廿座大滿貫金盃的「瑞士特快車」費德勒，生涯開季最佳十七連勝昨天遭到中止，無緣成為印地安泉網賽史上最多六冠球員，目前以五冠與塞爾維亞名將約克維奇並列。賽後難掩失望，他說：「感覺沮喪，我讓機會溜走了。」

卅六歲的世界球王費德勒，昨天在印地安泉網賽男單決賽，克服首盤落後，於次盤扳平盤數，但關鍵第三盤錯失五比四的領先契機，最終以四比六、七比六（十比八）、六比七（二比七）不敵世界排名第六的阿根廷迪爾波卓，無緣衛冕。

費德勒吞下本季首敗後難掩失望，他說，人生總是會遇到一些風雨，並不是每天都是燦爛的一天，但如何在艱難的情況下，保持積極的態度是很關鍵的。

費德勒說：「當然人總會想要更多、獲得更多東西，但當你一味地追逐這些時，可能永遠都不會快樂。」

費德勒能在奪冠失利後馬上調整心態，跟過去經歷有關。他透露，自二○○三年拿下溫網冠軍、隔年成世界第一後，他的網球生涯就圓滿了，因為完成兒時夢想，現在是享受巡迴賽的旅程。

同時費德勒為迪爾波卓感到高興，他表示，這是一場精采的比賽，強度很高，彼此都很享受，很高興在這裡度過愉快的一周。近年來四次動刀治療手腕的迪爾波卓說：「我無法相信，我擊敗了費德勒。」

瑞士塞爾維亞阿根廷費德勒約克維奇

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