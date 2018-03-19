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自行車／一日騎車微旅行 6月遨遊彰化稻浪中

2018-03-19 19:05聯合報 記者吳思儀╱即時報導

喜愛騎車微旅行的車手有福了，今年「騎動輪耀樂端午-彰化不落191」一日大型自行車活動，將於6月10日登場，讓車手除了運動健身外，還能沿途欣賞美景、古蹟，體驗彰化的人文風情，活動即日起開始報名至4月28日止。

由台灣樂活自行車協會所舉辦的「不落系列瘋樂活」活動已邁入第七年，今年首度移師彰化，舉辦「騎動輪耀樂端午-彰化不落191」一日大型自行車活動；路線分為全程組64公里及休閒組26公里，適合全民共享的樂活單車一日微旅行。

活動路線將於彰化縣社頭鄉果菜批發市場出發，環繞社頭、田中、溪州、埤頭、溪湖、埔心、永靖等七個鄉鎮，穿梭於彰化的靜謐鄉間小道、斑駁卻富有濃濃古味的歷史景點，走訪時節飽滿的稻穗，遨遊於六月黃金稻浪中。

這次的路線為避免交通流量大帶來的干擾與安全上的影響，而改走鄉間小路和自行車道，由專業自行車達人規劃路線，深入彰化多處景點。活動現場將提供特色在地補給，是場單車、玩樂、美食兼具的單車活動。

此外，為迎接端午佳節，主辦單位特別規劃端午節系列趣味競賽活動作暖身，活動現場營造濃厚端午節氣氛，讓完騎車友回到終點後留在現場繼續同樂。

詳情請上：http://flca.tw/cycling01.php?id=166

彰化不落191，帶你走訪稻穗最美的時節。圖／台灣樂活自行車協會提供
彰化不落191，帶你走訪稻穗最美的時節。圖／台灣樂活自行車協會提供
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萬綠叢中點綴著一抹抹紅的鳳凰木綠色隧道，是本次活動路線一大亮點。圖／台灣樂活自行...
萬綠叢中點綴著一抹抹紅的鳳凰木綠色隧道，是本次活動路線一大亮點。圖／台灣樂活自行車協會提供
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碧草如茵的溪州公園，騎行單車於此，讓人感到非常放鬆及悠閒。圖／台灣樂活自行車協會...
碧草如茵的溪州公園，騎行單車於此，讓人感到非常放鬆及悠閒。圖／台灣樂活自行車協會提供
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