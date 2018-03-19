桌球／林昀儒受台塑贊助 無後顧之憂出國征戰

2018-03-19 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



林學宜（前排左一）。記者吳思儀／攝影 分享 facebook 我國16歲「桌球神童」林昀儒，因為有台塑企業暨王詹樣公益信託的贊助，得以無後顧之憂出國比賽，朝夢想前進，繼續爭取佳績。今年林昀儒再度受到台塑贊助，但由於昨天出國備戰德國公開賽，因而缺席今天的記者會，由父親林學宜代為出席。

林學宜表示，台塑企業總在他們需要幫忙的時候，給予許多資金的挹注，對於孩子出國比賽或是移地訓練的幫助很大，也因為有台塑的幫忙，讓孩子的實力增長很多，在今年初的成績都還不錯。

林昀儒在今年初的匈牙利公開賽表現優異，拿下生涯首座21歲組男單冠軍。林學宜說：「因為有台塑企業的幫忙，及桌球協會的協助，讓昀儒能無後顧之憂，專心負責打球，未來他會繼續努力，朝世錦賽、亞運、青奧邁進。」

台塑企業暨王詹樣公益信託，長期致力推廣體育發展，自2011年起啟動「台塑燃星計劃」，8年來累計贊助選手超過200人次，投入金額高達2億元，獲得200多座國際賽冠軍，孕育出多數優秀選手。

今年台塑透過「燃星計劃」及「未來之星」贊助撞球、網球、桌球、羽球和高爾夫，共計31位選手；其中桌球之星共有4位，除林昀儒外，還有青少年國手黎昕陽，和在2017年白俄羅斯公開賽拿下女雙亞軍的林珀璇、林家瑄。