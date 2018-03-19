印地安泉網賽／跨不過阿根廷長人 費德勒亞軍作收

2018-03-19 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



費德勒在印地安泉網賽男單不敵。 歐新社 分享 facebook 經過2小時42分鐘的三盤大戰，男單世界排名第8的阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro）以6：4、6：7（8：10）、7：6（7：2）辛苦擊敗世界球王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），個人首次在印地安泉名人賽男單封王，也中斷了費德勒開季17連勝的紀錄。

36歲費德勒在4強賽以後來居上之姿，耗時2小時20分，以5：7 、6：4、6：4拍落克羅埃西亞的克里奇（Borna Coric），可惜在決賽踢到鐵板。

今天他遇上29歲的迪爾波卓，進行兩人生涯第25次交手，賽前費德勒握有18勝6負的對戰優勢。不過冠軍戰費德勒無法成功複製前一役的結果，迪爾波卓把握住首盤唯一1個破發機會，成功破了費德勒的發球局，率先搶下首盤勝利。

次盤戰況持續激烈，兩人互破對手2個發球局後將比賽帶入「搶7」決勝局，最終由費德勒以10：8驚險拿下，也將盤數扳平。決勝盤兩人互破對手1次發球局後再度將比賽帶到「搶7」，費德勒在此時發球威力下滑，也出現過多失誤讓迪爾波卓很快取得5：0領先，最終就以7：2輕鬆拿下比賽，也粉碎費德勒渴望第6度在印地安泉封王的願望。

大坂直美在印地安泉女單封后。 路透 分享 facebook

而稍早率先進行的女單決賽部分，兩位20歲女將同場廝殺，最終由日美混血小將大坂直美僅花了70分鐘，輕鬆以6：3、6：2拍落俄羅斯小將卡薩金娜（Daria Kasatkina），首度在印地安泉名人賽封后。「我非常緊張、非常緊張，但我的計畫是要假裝我很平靜。」大坂直美賽後坦率地說，「我知道她（卡薩金娜）也會積極爭取每一分，所以我不能因為緊張而失分，我必須繼續做出正確的決定。」

大坂直美也是繼1999年的小威廉絲（Serena Williams）和 2005年的克莉絲特斯（Kim Clijsters）後，第3位非種子冠軍。