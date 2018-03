印地安泉網賽／跨不過阿根廷長人 費德勒亞軍作收

費德勒在印地安泉網賽男單不敵。 歐新社 分享 facebook 經過2小時42分鐘的三盤大戰,男單世界排名第8的阿根廷長人迪爾波卓(Juan Martin del Potro)以6:4、6:7(8:10)、7:6(7:2)辛苦擊敗世界球王「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer),個人首次在印地安泉名人賽男單封王,也中斷了費德勒開季17連勝的紀錄。

36歲費德勒在4強賽以後來居上之姿,耗時2小時20分,以5:7 、6:4、6:4拍落克羅埃西亞的克里奇(Borna Coric),可惜在決賽踢到鐵板。

今天他遇上29歲的迪爾波卓,進行兩人生涯第25次交手,賽前費德勒握有18勝6負的對戰優勢。不過冠軍戰費德勒無法成功複製前一役的結果,迪爾波卓把握住首盤唯一1個破發機會,成功破了費德勒的發球局,率先搶下首盤勝利。

次盤戰況持續激烈,兩人互破對手2個發球局後將比賽帶入「搶7」決勝局,最終由費德勒以10:8驚險拿下,也將盤數扳平。決勝盤兩人互破對手1次發球局後再度將比賽帶到「搶7」,費德勒在此時發球威力下滑,也出現過多失誤讓迪爾波卓很快取得5:0領先,最終就以7:2輕鬆拿下比賽,也粉碎費德勒渴望第6度在印地安泉封王的願望。

What a moment 🙌@delpotrojuan, we salute you! #BNPPO18 pic.twitter.com/4avDNnBmjx