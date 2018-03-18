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全英羽賽／退山口茜登頂 戴資穎完成連霸

2018-03-18 22:18聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎完成全英公開賽衛冕。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎完成全英公開賽衛冕。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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去年成為首位在全英公開賽登頂的台灣羽將，我國「世界球后」戴資穎今天再完成全英公開賽衛冕，她以22：20、21：13力退日本好手山口茜，收穫今年第2冠。

小戴和山口茜首度對決是2013年的日本公開賽，之後每年都有交手紀錄，今天是台、日「一姊」本季首度對決；過去9次碰頭雙方各有勝場，小戴以5勝4敗稍居上風。

今天第10度對決，山口茜以11：8領先進入第一次技術暫停，恢復比賽後小戴回敬6：2攻勢反超，並先取得18：16領先；山口茜之後回敬3：0攻勢，小戴雖追平到19：19，又被山口茜率先拿下局末點，但小戴關鍵時刻展現滴水不漏的防守功力，多次擋下山口茜殺球、順利瓦解危機後更連下2分，反以22：20先下一城。

第二局，小戴下場就以8：3拉開差距，並帶著6分優勢進入第一次技術暫停；恢復比賽後小戴仍穩住領先，最終在第一個冠軍點就把握住，以21：13完成衛冕。

小戴1月底在印尼名人賽收穫本季第一冠後，就回台全力訓練和休息，全英公開賽是她相隔一個多月的首站比賽，順利衛冕讓她進帳7萬美元的冠軍獎金，以及1萬2千分積分，繼續穩居球后寶座。

BWF今年改變比賽分級制度，印尼名人賽屬第4級的「超級500」賽，全英公開賽則屬第2級的「超級1000賽」、總獎金達100萬美元，今年全英公開賽已邁入第108屆，是羽球界歷史最悠久的賽事。

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