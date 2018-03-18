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HVL／豐商奪5連霸 張育陞：MVP屬於團隊

2018-03-18 22:11聯合報 記者吳思儀╱即時報導

張育陞和家人合影。記者 吳思儀／攝影
張育陞和家人合影。記者 吳思儀／攝影
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教練和隊友的鼓勵，激勵豐原高商男排隊球員張育陞火力全開，今天他在106學年度高中排球甲級聯賽冠軍戰，率隊克服2局落後，連趕3局，以局數3：2擊敗福誠高中，完成史無前例5連霸，拿下隊史第8座冠軍金盃。

賽後張育陞榮獲最佳對角攻擊球員，並拿下MVP，為高中生涯最後一年球季畫下完美句點。張育陞說，這對他來說是種肯定，很開心可以獲獎；而這座MVP是屬於團隊，如果沒有眾人的鼓勵，他不可能會有這番成績。

張育陞說：「前兩局我的狀況很差，但教練跟隊友都不斷鼓勵我，幫助我逐漸找回手感。」

談起前兩局的情況，張育陞坦言，可能太想贏了，導致壓力很大，沒有完全發揮出來，在出手上也太急了，攻擊被攔到後就有點太用力，狀況也一度很低落，但大家不斷鼓勵他說「放開去打」逐漸找回手感。

值得一提的是，上屆豐商完成連霸後，多名主力球員畢業，許多人曾不看好張育陞這屆能率隊拿下冠軍。他坦言，「學長畢業後，曾有人不看好我們，但我不想砸了豐商的招牌，因此想拿下冠軍。」

最終張育陞不負眾望，扛起球隊的得分重任，順利完成5連霸，賽後所有球員在一片藍海中互相擁抱，將教練團逐一地拋起歡慶，還在場中圍成一圈高喊「5連霸」。

豐商完成五連霸，球員高興地拋起教練歡慶。記者 吳思儀／攝影
豐商完成五連霸，球員高興地拋起教練歡慶。記者 吳思儀／攝影
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豐商完成五連霸。記者 吳思儀／攝影
豐商完成五連霸。記者 吳思儀／攝影
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