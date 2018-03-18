親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

ABL／主場搶勝失利 寶島夢想家不敵新加坡騰飛之獅

2018-03-18 20:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

ABL台灣代表寶島夢想家，今天在彰化體育館迎接主場閉幕戰，無奈在全場4千多名球迷助陣下以69：87不敵新加坡騰飛之獅隊，挑戰ABL的第一個賽季的主場勝場數沒能開張。

寶島夢想家的主場閉幕戰舉行「8：AT玩美女孩」主題日，除邀請HBL完成女甲級衛冕的普門高中到場觀戰，8：AT代言人愷樂也現身球場帶來精彩熱舞表演，但在洋將佛特20分、12籃板及「名堂哥」吳松蔚4記三分球16分贊助下，地主最終搶勝功敗垂成。

主場沒能開胡，領隊陳建州仍以八仙塵爆鬥士黃博煒的故事鼓勵球隊與球迷，「學習克服失敗比成功更重要，相信這個球季的經驗會讓我們下季更好。」

寶島夢想家總經理張憲銘對球隊第一個賽季的主場經營也大力肯定，「從開幕戰與閉幕戰的4、5千人次，中間場次也都有平均3千名球迷進場，對我們來說就是最好的回饋。」他表示，在地耕耘以及和球迷的眾多互動，都有看到成效，球隊休季期間也會進行補強，「希望明年球迷踏進這個球場能帶著勝利跟笑容跟著我們離開。」

今天賽後，夢想家全體球員、教練團與領隊也一一在場中向球迷發表談話，並舉行簽名會，感謝球迷一整季的堅持，董事長張承中說：「感謝球迷到最後一場還這麼支持我們，這一季會是我們成長的養分，期待明年見到更好的夢想家球團。」

寶島夢想家本季最終戰將於22日飛往香港，進行最後的客場作戰。

主場最終戰後，寶島夢想家在球場中央舉行簽名會。 圖／寶島夢想家提供
主場最終戰後，寶島夢想家在球場中央舉行簽名會。 圖／寶島夢想家提供
分享
吳松蔚（持球者）攻下4記三分球在內的16分。 圖／寶島夢想家提供
吳松蔚（持球者）攻下4記三分球在內的16分。 圖／寶島夢想家提供
分享

普門HBL
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

印地安泉網賽／合作首開紅盤 謝淑薇直落二封后

2018-03-18 08:04

印地安泉網賽／逆轉拍落對手 費德勒開季17連勝

2018-03-18 08:28

HVL／豐商完成史無前例5連霸 奪隊史第8冠

2018-03-18 21:25

HVL／乙組球員闖出一片天 龔詩雯助東山完成衛冕

2018-03-18 20:23

HVL／陳昱潔因傷缺陣 鍾乙禎：我們幫妳贏回來了！

2018-03-18 19:03

UVL／女一級複賽開戰 北市大企圖超強

2018-03-18 18:05

羽球／U19國手選拔 陳孝承、董秋彤分別登頂

2018-03-18 17:42

UVL／北市大攻防表現佳 直落三退北商大

2018-03-18 17:29

HVL／沒被一場失利所擊潰 中山工商奪季軍

2018-03-18 17:22

HVL／母親的擁抱帶來動力 童琦芳率中山奪季軍

2018-03-18 17:04

HVL／擦乾上屆不甘心的淚水 許立農率內湖奪季軍

2018-03-18 15:06

PGA／伍茲再現6字頭 阿諾帕瑪衝冠還有希望

2018-03-18 14:45

印地安泉網賽／女雙冠軍 謝淑薇排名獎金大豐收

2018-03-18 10:18

企排／陳保宏退役前最終戰 助台電雙料冠軍

2018-03-18 00:26

印地安泉網賽／俄小將爆冷 逆轉勝大威

2018-03-18 00:26

全英羽賽／苦戰64分鐘勝出 戴資穎衛冕差一勝

2018-03-17 22:50

企排／陳保宏生涯最後一役 率台電奪雙料冠軍

2018-03-17 22:22

企排／台電奪挑戰賽第8冠 李世家：驚滔駭浪啊！

2018-03-17 22:06

企排／考慮投入教職 陳菀婷暫別球員舞台

2018-03-17 21:13

體改／戴資穎當選羽協選手理事 鐵人三項只選一半

2018-03-17 20:45

企排／台電男排傷兵拉緊報 拚挑戰賽第8冠

2018-03-17 18:20

射擊／世界大學生錦標賽 余艾玟奪國際賽首金

2018-03-17 17:00

世足／史上第一次 比賽將啟用影像輔助判決

2018-03-17 16:58
看更多

熱門文章

全英羽賽／苦戰64分鐘勝出 戴資穎衛冕差一勝

2018-03-17 22:50

NBA／庫克飆28分創新高 勇士下半場擊潰太陽

2018-03-18 12:51

NBA／雷納德長期缺陣挨轟 加索：鼓勵代替批評

2018-03-18 10:08

中職／富邦熱身賽全勝 猿隊洪總：他們今年超強

2018-03-18 00:26

NBA／詹皇本季第15次大三元 騎士驚險鬥走公牛

2018-03-18 10:44

印地安泉網賽／合作首開紅盤 謝淑薇直落二封后

2018-03-18 08:04

NBA／雙槍聯手帶頭衝 拓荒者勇奪12連勝

2018-03-18 13:35

萬金石馬／奪冠累癱 最強素人跑者川內優輝不支倒地

2018-03-18 09:39

NBA／找回節奏 艾德里奇39分率馬刺退灰狼

2018-03-18 12:06

NBA／保羅重要里程碑 火箭擊退鵜鶘奪4連勝

2018-03-18 10:09

MLB／天使仍舊相信大谷翔平 教頭：他快反彈了

2018-03-18 08:45

NBA／爵士豪取9連勝 排名衝上西區第5

2018-03-18 12:16

NBA／勇士再傳傷兵 卡斯比腳踝扭傷估缺陣一周

2018-03-18 09:17

MLB／田中將大未連莊 洋基開幕戰塞維里諾先發

2018-03-18 06:40

印地安泉網賽／逆轉拍落對手 費德勒開季17連勝

2018-03-18 08:28

NBA／出賽數超越賈奈特 諾維茨基獨居史上第5

2018-03-18 11:40

MLB／受困手肘傷勢 官網指陳偉殷無緣開季

2018-03-18 09:41

NBA／不滿吹判不公 鵜鶘主帥：已準備好接受罰款

2018-03-18 11:14

中職／打退猿隊守護神陳禹勳 悍將隊逆轉勝

2018-03-17 22:22

印地安泉網賽／女雙冠軍 謝淑薇排名獎金大豐收

2018-03-18 10:18

MLB／哈勒戴之子代表加拿大 春訓對決父親東家

2018-03-18 07:48

中職／不一定要中心棒次 林益全：願嘗試新課題

2018-03-18 15:06

NBA／金塊客場踢鐵板 灰熊中止19連敗

2018-03-18 11:13

中職／悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

2018-03-18 15:07

NBA／安戴托昆波全能秀 公鹿主場險勝老鷹

2018-03-18 10:11

中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19

韓職／NC恐龍隊24日開幕戰 王維中確定先發

2018-03-18 00:26

印地安泉網賽／俄小將爆冷 逆轉勝大威

2018-03-18 00:26

企排／台電奪挑戰賽第8冠 李世家：驚滔駭浪啊！

2018-03-17 22:06

NBA／杜蘭特又傷停 勇士一缺三不敵國王

2018-03-18 00:26

中職／陳仕朋後援4局鎖猿 葉總：今年更多先發機會

2018-03-17 22:41

NBA／巫師發揮團隊戰力 主場擊退溜馬

2018-03-18 10:16

HVL／男子組福誠將與豐商爭冠

2018-03-18 00:58

中職／獅隊2局打垮前洋投布魯斯 18安賞悍將隊首敗

2018-03-18 17:38

NCAA男籃／跌破眼鏡 UMBC不能不知的黑馬

2018-03-18 15:01

負傷參賽馬拉松受神明眷顧 他抽中轎車高興的直發抖

2018-03-18 12:33

中職／為求「守備最優化」 王勝偉本季改守二壘

2018-03-18 19:46

萬金石馬／侯友宜：要把金標籤跑出來

2018-03-18 13:13

HBL／少了高國豪 MVP林勵接棒松山連霸

2018-03-18 11:35

HVL／陳昱潔因傷缺陣 鍾乙禎：我們幫妳贏回來了！

2018-03-18 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top