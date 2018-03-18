ABL／主場搶勝失利 寶島夢想家不敵新加坡騰飛之獅

2018-03-18 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



ABL台灣代表寶島夢想家，今天在彰化體育館迎接主場閉幕戰，無奈在全場4千多名球迷助陣下以69：87不敵新加坡騰飛之獅隊，挑戰ABL的第一個賽季的主場勝場數沒能開張。

寶島夢想家的主場閉幕戰舉行「8：AT玩美女孩」主題日，除邀請HBL完成女甲級衛冕的普門高中到場觀戰，8：AT代言人愷樂也現身球場帶來精彩熱舞表演，但在洋將佛特20分、12籃板及「名堂哥」吳松蔚4記三分球16分贊助下，地主最終搶勝功敗垂成。

主場沒能開胡，領隊陳建州仍以八仙塵爆鬥士黃博煒的故事鼓勵球隊與球迷，「學習克服失敗比成功更重要，相信這個球季的經驗會讓我們下季更好。」

寶島夢想家總經理張憲銘對球隊第一個賽季的主場經營也大力肯定，「從開幕戰與閉幕戰的4、5千人次，中間場次也都有平均3千名球迷進場，對我們來說就是最好的回饋。」他表示，在地耕耘以及和球迷的眾多互動，都有看到成效，球隊休季期間也會進行補強，「希望明年球迷踏進這個球場能帶著勝利跟笑容跟著我們離開。」

今天賽後，夢想家全體球員、教練團與領隊也一一在場中向球迷發表談話，並舉行簽名會，感謝球迷一整季的堅持，董事長張承中說：「感謝球迷到最後一場還這麼支持我們，這一季會是我們成長的養分，期待明年見到更好的夢想家球團。」